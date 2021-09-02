Milli Savunma Bakanlığı: Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda Zafer Bayramı kutlaması icra edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda "Azerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı icra edildi" ifadeleri kullanıldı.Milli Savunma Bakanlığı ayrıca kutlamalara dair fotoğraflar da yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı icra edildiğini belirtti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda "Azerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı ayrıca kutlamalara dair fotoğraflar da yayınladı.
Azerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı icra edildi. pic.twitter.com/8yQvAXVAvA