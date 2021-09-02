https://tr.sputniknews.com/20210902/milli-savunma-bakanligi-turk-rus-ortak-merkez-komutanliginda-zafer-bayrami-kutlamasi-icra-edildi-1048549833.html

Milli Savunma Bakanlığı: Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda Zafer Bayramı kutlaması icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı: Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda Zafer Bayramı kutlaması icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T15:01+0300

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türkiye

rusya

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azerbaycan

askeri birlik

milli savunma bakanlığı (msb)

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda "Azerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı icra edildi" ifadeleri kullanıldı.Milli Savunma Bakanlığı ayrıca kutlamalara dair fotoğraflar da yayınladı.

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rusya, türkiye, azerbaycan, askeri birlik, milli savunma bakanlığı (msb)