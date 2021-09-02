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Milli Savunma Bakanlığı: Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda Zafer Bayramı kutlaması icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda Zafer Bayramı kutlaması icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
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azerbaycan
askeri birlik
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda "Azerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı icra edildi" ifadeleri kullanıldı.Milli Savunma Bakanlığı ayrıca kutlamalara dair fotoğraflar da yayınladı.
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rusya, türkiye, azerbaycan, askeri birlik, milli savunma bakanlığı (msb)

Milli Savunma Bakanlığı: Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda Zafer Bayramı kutlaması icra edildi

15:01 02.09.2021 (güncellendi: 15:02 02.09.2021)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıAzerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı icra edildi.
Azerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı icra edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı icra edildiğini belirtti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda "Azerbaycan'da bulunan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama programı icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı ayrıca kutlamalara dair fotoğraflar da yayınladı.
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