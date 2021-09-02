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https://tr.sputniknews.com/20210902/msb-anitkabirden-tarihi-fotograflari-paylasti-1048559322.html
MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T20:29+0300
2021-09-02T20:29+0300
2021-09-02T20:29+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
anıtkabir
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MSB'nin Twitter hesabından Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi yer aldı.
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milli savunma bakanlığı, anıtkabir
MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı.
MSB'nin Twitter hesabından Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi yer aldı.