https://tr.sputniknews.com/20210902/mubariz-mansimov-gurbanoglu-gulene-mehmet-agar-ile-beraber-ve-onun-istegi-uzerine-gittim-1048541207.html

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu: Gülen'e Mehmet Ağar ile beraber ve onun isteği üzerine gittim

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu: Gülen'e Mehmet Ağar ile beraber ve onun isteği üzerine gittim

Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın kendisi hakkında yaptığı FETÖ açıklamalarıyla ilgili olarak "Gülen'e... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T11:45+0300

2021-09-02T11:45+0300

2021-09-02T11:44+0300

politika

ismail saymaz

fetö

mehmet ağar

fetullah gülen

mübariz mansimov gurbanoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043960719_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_7aa24a10918897567ca1b8a8d6caa6cb.jpg

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in Yalıkavak Marina iddiaları sonrasında, Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile ilgili olarak "Fethullah Gülen’e bir kez değil, devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen’le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen’e yakınlığı biliniyordu. Kendisi defalarca oraya gitmiştir herkes bilir, kendisiyle bir kez beraber gittik. Benim gidiş gelişimden devletin bilgisi vardır" demişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gurbanoğlu ise, "Fetullah Gülen’e Mehmet Ağar ile beraber ve onun isteği üzerine gittim. Yoksa Ağar da biliyor, orada FETÖ ile kavgamı' açıklamasında bulundu. Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Mansimov Gurbanoğlu, Mehmet Ağar ile Yusuf Uğur ve MHP’li milletvekili Saffet Sancaklı vesilesiyle tanıştığını söyledi.'Ağar’a Ulus’taki evini bedelsiz verip kira almadığını, Yalıkavak Marina’daki benzin istasyonunu Ağar’lara armağan edip oğlu Tolga Ağar’ı yönetim kurulu başkanı olarak atadığını; Ağar cezaevindeyken her hafta ziyaret ettiğini hatta cezaevinin yakınına helikopter pisti bile yaptırdığını' iddia eden Mansimov'un açıklamaları şu şekilde: Bölge Adliye Mahkemesi örgüte yardım suçundan verilen beş yıllık cezayı onadı. Ne düşünüyorsunuz? FETÖ ile temasınız oldu mu? Marina ile ilgili hak iddianızı sürdürüyorsunuz değil mi? Marinanın elinizden çıkması ile FETÖ davası birbiriyle bağlantılı mı? Ağar’ı nereden tanıyorsunuz? Bu ilişkiniz Türkiye’de devam etti, öyle mi? Sahip çıktım derken neyi kastediyorsunuz? Marinanın yönetim kurulu başkanlığına Tolga Ağar’ı siz mi atadınız? Ağar cezaevindeyken neler oldu? Çıktıktan sonra 'Gülen’le görüşmek istiyorum' mu dedi?

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ismail saymaz, fetö, mehmet ağar, fetullah gülen, mübariz mansimov gurbanoğlu