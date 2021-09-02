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https://tr.sputniknews.com/20210902/mustafa-cengiz-yogun-bakima-kaldirildi-1048543484.html
Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı
Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı
Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yoğum bakıma alındı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T12:43+0300
2021-09-02T12:43+0300
2021-09-02T12:48+0300
yaşam
mustafa cengiz
galatasaray
yoğun bakım
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Bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı.Yoğun bakıma alınan Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.
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mustafa cengiz, galatasaray, yoğun bakım
Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı
12:43 02.09.2021 (güncellendi: 12:48 02.09.2021)
Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yoğum bakıma alındı.
Bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.