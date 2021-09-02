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https://tr.sputniknews.com/20210902/new-yorkta-sel-acil-durum-ilan-edildi-metro-kullanilamiyor-1048536474.html
New York'ta sel: Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor
New York'ta sel: Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor
ABD New York'ta aşırı yağışlar nedeniyle sel oluştu ve olağanüstü hal ilan edildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, vatandaşlardan dışarı... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T06:59+0300
2021-09-02T06:58+0300
dünya
abd
yağmur
sel
açıklama
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ABD New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte meydana gelen yağış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Blasio şunları söyledi:"Bu gece New York için olağanüstü hal ilan ediyorum. Şehir genelinde rekor kıran yağmur, acımasız sel ve yollarımızda oluşan tehlikeli koşullar ile bu gece tarihi bir hava olayı ile mücadele ediyoruz. Lütfen bu gece sokaklardan uzak durun ve ilk yardım ekiplerimizle acil servislerimizin işlerini halletmesine izin verin. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, yapmayın. Metrolardan uzak durun. Yollardan uzak dur. Yoğun suların içine girmeyin. İçerde kalın.Gözümüz elektrik şebekemizde. Yaklaşık 5 bin 300 kişinin elektriğinin kesildiğini gördük. Yağışların birkaç saat içinde durmasını bekliyoruz. Ama o zamana kadar, yine içeride değilseniz içeri girin."Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda da, metronun kullanılamadığı belirtildi ve insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.
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abd, yağmur, sel, açıklama

New York'ta sel: Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

06:59 02.09.2021
© Nicholas IsabellaNew York - sel
New York - sel - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Nicholas Isabella
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ABD New York'ta aşırı yağışlar nedeniyle sel oluştu ve olağanüstü hal ilan edildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, vatandaşlardan dışarı çıkmamalarını istedi.
ABD New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte meydana gelen yağış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Blasio şunları söyledi:
"Bu gece New York için olağanüstü hal ilan ediyorum. Şehir genelinde rekor kıran yağmur, acımasız sel ve yollarımızda oluşan tehlikeli koşullar ile bu gece tarihi bir hava olayı ile mücadele ediyoruz.
Lütfen bu gece sokaklardan uzak durun ve ilk yardım ekiplerimizle acil servislerimizin işlerini halletmesine izin verin. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, yapmayın. Metrolardan uzak durun. Yollardan uzak dur. Yoğun suların içine girmeyin. İçerde kalın.
Gözümüz elektrik şebekemizde. Yaklaşık 5 bin 300 kişinin elektriğinin kesildiğini gördük. Yağışların birkaç saat içinde durmasını bekliyoruz. Ama o zamana kadar, yine içeride değilseniz içeri girin."
Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda da, metronun kullanılamadığı belirtildi ve insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.
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