https://tr.sputniknews.com/20210902/new-yorkta-sel-acil-durum-ilan-edildi-metro-kullanilamiyor-1048536474.html

New York'ta sel: Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

New York'ta sel: Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

ABD New York'ta aşırı yağışlar nedeniyle sel oluştu ve olağanüstü hal ilan edildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, vatandaşlardan dışarı... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T06:59+0300

2021-09-02T06:59+0300

2021-09-02T06:58+0300

dünya

abd

yağmur

sel

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048536449_0:272:2048:1424_1920x0_80_0_0_d0ef24cec3d700c52a74b3c5070c9aa3.jpg

ABD New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte meydana gelen yağış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Blasio şunları söyledi:"Bu gece New York için olağanüstü hal ilan ediyorum. Şehir genelinde rekor kıran yağmur, acımasız sel ve yollarımızda oluşan tehlikeli koşullar ile bu gece tarihi bir hava olayı ile mücadele ediyoruz. Lütfen bu gece sokaklardan uzak durun ve ilk yardım ekiplerimizle acil servislerimizin işlerini halletmesine izin verin. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, yapmayın. Metrolardan uzak durun. Yollardan uzak dur. Yoğun suların içine girmeyin. İçerde kalın.Gözümüz elektrik şebekemizde. Yaklaşık 5 bin 300 kişinin elektriğinin kesildiğini gördük. Yağışların birkaç saat içinde durmasını bekliyoruz. Ama o zamana kadar, yine içeride değilseniz içeri girin."Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda da, metronun kullanılamadığı belirtildi ve insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, yağmur, sel, açıklama