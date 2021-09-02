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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/nufusunun-yuzde-80inden-fazlasi-iki-doz-asili-israil-neden-vakalarda-patlama-yasiyor-1048559544.html
Nüfusunun yüzde 80’inden fazlası iki doz aşılı İsrail, neden vakalarda patlama yaşıyor?
Nüfusunun yüzde 80’inden fazlası iki doz aşılı İsrail, neden vakalarda patlama yaşıyor?
Dünyada salgınla mücadelenin en başarılı ülkeleri arasında yer alan ve nüfusunun yüzde 80’inden fazlası iki doz aşılanan İsrail, şimdi salgının başından beri... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T20:43+0300
2021-09-02T20:45+0300
akşam postasi
israil
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Nüfusunun yüzde 80’inden fazlası iki doz aşılı İsrail, neden vakalarda patlama yaşıyor?
Nüfusunun yüzde 80’inden fazlası iki doz aşılı İsrail, neden vakalarda patlama yaşıyor?
İsrail’de görev yapan Dr. Ata Maden, bu verileri RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Dr. Maden, “Vaka yüksek ama ağır hasta ve vefatlar çok düşük seyrediyor. Bu da aşının işe yaradığının kanıtı” diye konuştu.İşte Dr. Ata Maden’in açıklamalarından satırbaşları:“Buradaki durumu o kadar da kötü nitelendirmek doğru olmaz çünkü 95 bin aktif vakamız oldu ancak 960 kişi ağır vaka. Geçtiğimiz yıl ise ağır vaka sayısı bu rakamların 4-5 katıydı hatta bir ara 6 bin ağır vaka olduğunu hatırlıyorum. Vaka sayımız yükselmiş olsa da ağır hasta sayımız o kadar artmadı. 100 bine yakın aktif vakada ağır hasta sayımız yüzde 1’i bile değil. Burada aşılı ve aşısızları ayırıp toplamda kaç vaka gördüğümüzü ve kaçı ağır vaka onlara bakıyoruz. Ağır geçirmesi beklenen 65 yaş üstü kronik hastalığı olan insanlarda 6 kata yakın düşüş var. Mesela 10 kişi hastalanıyorsa 6’sı ağır hasta olacaksa yaşlı kişilerden sadece 1’i ağır hasta oluyor ve hastaneye yatıyor.'Aşı insanlara yanlış anlatıldı'En başından itibaren aşı yanlış anlatıldı. İnsanlar ‘aşı olacağız ve korona ortadan kalkacak’ gibi düşündüler. Aşı olduğunuzda korona yine olacak ama ağır geçirme ihtimaliniz ve hastaneye yatışınız hele ki ölüm ihtimaliniz çok yüksek oranda düşecek. Benim bulunduğum hastanede geçen yıl ekstra olarak açtığımız korona bölümünü kapatmıştık ve şuan yeni bölümler açmadık çünkü ağır vakada ciddi artış gözlemlemedik.'Velilere PCR, öğretmene aşı zorunlu'Hastalarda geçtiğimiz yıla kıyasla en büyük fark çocuklar çünkü 12 yaş altını hiç aşılamadık. Zaten dünyada 12 yaş altına verilmiş bir izin yok. 12-16 yaş arasını da 16 yaş üstü kadar aşılayamadık çünkü anne ve babalar çocuklarına böyle bir aşı vermeyi doğru bulmayabiliyorlar. Okullar açık ama online eğitime döndürülebiliyorsa döndürmeye çalışıyorlar sadece çocukların kabul edilebilmesi için anne ve babadan PCR testi isteniyor. Öğretmene ise aşı zorunlu.”
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Atilla Güner
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israil, koronavirüs, koronavirüs aşısı, аудио

Nüfusunun yüzde 80’inden fazlası iki doz aşılı İsrail, neden vakalarda patlama yaşıyor?

20:43 02.09.2021 (güncellendi: 20:45 02.09.2021)
AKŞAM POSTASI
Nüfusunun yüzde 80’inden fazlası iki doz aşılı İsrail, neden vakalarda patlama yaşıyor?
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Dünyada salgınla mücadelenin en başarılı ülkeleri arasında yer alan ve nüfusunun yüzde 80’inden fazlası iki doz aşılanan İsrail, şimdi salgının başından beri en yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıya kaldı.
İsrail’de görev yapan Dr. Ata Maden, bu verileri RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Dr. Maden, “Vaka yüksek ama ağır hasta ve vefatlar çok düşük seyrediyor. Bu da aşının işe yaradığının kanıtı” diye konuştu.
İşte Dr. Ata Maden’in açıklamalarından satırbaşları:
“Buradaki durumu o kadar da kötü nitelendirmek doğru olmaz çünkü 95 bin aktif vakamız oldu ancak 960 kişi ağır vaka. Geçtiğimiz yıl ise ağır vaka sayısı bu rakamların 4-5 katıydı hatta bir ara 6 bin ağır vaka olduğunu hatırlıyorum. Vaka sayımız yükselmiş olsa da ağır hasta sayımız o kadar artmadı. 100 bine yakın aktif vakada ağır hasta sayımız yüzde 1’i bile değil. Burada aşılı ve aşısızları ayırıp toplamda kaç vaka gördüğümüzü ve kaçı ağır vaka onlara bakıyoruz. Ağır geçirmesi beklenen 65 yaş üstü kronik hastalığı olan insanlarda 6 kata yakın düşüş var. Mesela 10 kişi hastalanıyorsa 6’sı ağır hasta olacaksa yaşlı kişilerden sadece 1’i ağır hasta oluyor ve hastaneye yatıyor.

'Aşı insanlara yanlış anlatıldı'

En başından itibaren aşı yanlış anlatıldı. İnsanlar ‘aşı olacağız ve korona ortadan kalkacak’ gibi düşündüler. Aşı olduğunuzda korona yine olacak ama ağır geçirme ihtimaliniz ve hastaneye yatışınız hele ki ölüm ihtimaliniz çok yüksek oranda düşecek. Benim bulunduğum hastanede geçen yıl ekstra olarak açtığımız korona bölümünü kapatmıştık ve şuan yeni bölümler açmadık çünkü ağır vakada ciddi artış gözlemlemedik.

'Velilere PCR, öğretmene aşı zorunlu'

Hastalarda geçtiğimiz yıla kıyasla en büyük fark çocuklar çünkü 12 yaş altını hiç aşılamadık. Zaten dünyada 12 yaş altına verilmiş bir izin yok. 12-16 yaş arasını da 16 yaş üstü kadar aşılayamadık çünkü anne ve babalar çocuklarına böyle bir aşı vermeyi doğru bulmayabiliyorlar. Okullar açık ama online eğitime döndürülebiliyorsa döndürmeye çalışıyorlar sadece çocukların kabul edilebilmesi için anne ve babadan PCR testi isteniyor. Öğretmene ise aşı zorunlu.”
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