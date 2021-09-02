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Olimpiyat madalyasını 'izinsiz' ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Olimpiyat madalyasını 'izinsiz' ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Japonya’da yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda sporcunun kazandığı altın madalyayı ısırarak eleştiri oklarının hedefi olan Nagoya Belediye Başkanı Takashi... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T19:09+0300
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koronavirüs
japonya
belediye başkanı
koronavirüs
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Sekreterine geçtiğimiz Pazar günü koronavirüs teşhisi konan Kawamura'nın dün tedbir amaçlı test yaptırdığı öğrenilirken, test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.Temmuz ayı başında Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptıran Kawamura'nın herhangi bir semptom geliştirmediği açıklanırken, evinde istirahat ettiği açıklandı.Kawamura 4 Ağustos'ta Japon kadın softbol takımının bir üyesi olan Miu Goto tarafından ziyaret edilmiş, ikilinin poz verdiği sırada sporcunun kazandığı altın madalyayı ısıran Kawamura 'saygısızlık' ve 'salgına karşı duyarsızlık' ile suçlanmıştı.Japonya kamuoyunda skandal haline gelen olayın ardından Kawamura toplam 1.5 milyon yen (yaklaşık 112 bin lira) tutarındaki üç aylık maaşını iade edeceğini açıklayarak kamuoyundan özür dilemişti.
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japonya, belediye başkanı, koronavirüs

Olimpiyat madalyasını 'izinsiz' ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı

19:09 02.09.2021
© REUTERS / KYODOJaponya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Japon sporcunun madalyasını izin almadan ısırdığı için eleştirilen belediye başkanı, 3 aylık maaşının kesilmesini teklif etti.
Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Japon sporcunun madalyasını izin almadan ısırdığı için eleştirilen belediye başkanı, 3 aylık maaşının kesilmesini teklif etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / KYODO
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Japonya’da yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda sporcunun kazandığı altın madalyayı ısırarak eleştiri oklarının hedefi olan Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura, koronavirüse yakalandı.
Sekreterine geçtiğimiz Pazar günü koronavirüs teşhisi konan Kawamura'nın dün tedbir amaçlı test yaptırdığı öğrenilirken, test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.
Temmuz ayı başında Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptıran Kawamura'nın herhangi bir semptom geliştirmediği açıklanırken, evinde istirahat ettiği açıklandı.

Kawamura 4 Ağustos'ta Japon kadın softbol takımının bir üyesi olan Miu Goto tarafından ziyaret edilmiş, ikilinin poz verdiği sırada sporcunun kazandığı altın madalyayı ısıran Kawamura 'saygısızlık' ve 'salgına karşı duyarsızlık' ile suçlanmıştı.
Japonya kamuoyunda skandal haline gelen olayın ardından Kawamura toplam 1.5 milyon yen (yaklaşık 112 bin lira) tutarındaki üç aylık maaşını iade edeceğini açıklayarak kamuoyundan özür dilemişti.
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