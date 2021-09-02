https://tr.sputniknews.com/20210902/olimpiyat-madalyasini-izinsiz-isiran-japon-belediye-baskani-koronaviruse-yakalandi-1048558153.html

Olimpiyat madalyasını 'izinsiz' ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Olimpiyat madalyasını 'izinsiz' ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Japonya’da yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda sporcunun kazandığı altın madalyayı ısırarak eleştiri oklarının hedefi olan Nagoya Belediye Başkanı Takashi... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T19:09+0300

2021-09-02T19:09+0300

2021-09-02T19:09+0300

koronavirüs

japonya

belediye başkanı

koronavirüs

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Sekreterine geçtiğimiz Pazar günü koronavirüs teşhisi konan Kawamura'nın dün tedbir amaçlı test yaptırdığı öğrenilirken, test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.Temmuz ayı başında Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptıran Kawamura'nın herhangi bir semptom geliştirmediği açıklanırken, evinde istirahat ettiği açıklandı.Kawamura 4 Ağustos'ta Japon kadın softbol takımının bir üyesi olan Miu Goto tarafından ziyaret edilmiş, ikilinin poz verdiği sırada sporcunun kazandığı altın madalyayı ısıran Kawamura 'saygısızlık' ve 'salgına karşı duyarsızlık' ile suçlanmıştı.Japonya kamuoyunda skandal haline gelen olayın ardından Kawamura toplam 1.5 milyon yen (yaklaşık 112 bin lira) tutarındaki üç aylık maaşını iade edeceğini açıklayarak kamuoyundan özür dilemişti.

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japonya, belediye başkanı, koronavirüs