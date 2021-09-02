https://tr.sputniknews.com/20210902/pakistan-kabile-ucuslari-2-ila-3-gun-icinde-yeniden-baslatacak-1048562923.html
Pakistan, Kabil'e uçuşları 2 ila 3 gün içinde yeniden başlatacak
Pakistan, Kabil'e uçuşları 2 ila 3 gün içinde yeniden başlatacak
Pakistan Uluslararası Havayolları'nın 2 ila 3 gün içinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e yönelik uçuşları yeniden başlatacağı bildirildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T23:38+0300
2021-09-02T23:38+0300
2021-09-02T23:38+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
pakistan
sefer
uçuş
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da, Kabil Havaalanı'nın akıbetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.Havaalanından yapılacak iç ve dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, Pakistan Uluslararası Havayolları'ndan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, şirketin Kabil'e seferleri yeniden başlatacağını belirtti.Bu kararın havaalanının seferlere hazır olmasıyla alındığı bilgisini paylaşan kaynak, "Uçuşların yeniden başlamasına yönelik duyurunun en fazla 2 veya 3 gün içinde yapılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
afganistan
pakistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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afganistan, pakistan, sefer, uçuş, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Pakistan, Kabil'e uçuşları 2 ila 3 gün içinde yeniden başlatacak
Pakistan Uluslararası Havayolları'nın 2 ila 3 gün içinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e yönelik uçuşları yeniden başlatacağı bildirildi.
Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da, Kabil Havaalanı'nın akıbetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.
Havaalanından yapılacak iç ve dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, Pakistan Uluslararası Havayolları'ndan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, şirketin Kabil'e seferleri yeniden başlatacağını belirtti.
Bu kararın havaalanının seferlere hazır olmasıyla alındığı bilgisini paylaşan kaynak, "Uçuşların yeniden başlamasına yönelik duyurunun en fazla 2 veya 3 gün içinde yapılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.