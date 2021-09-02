https://tr.sputniknews.com/20210902/pakistan-kabile-ucuslari-2-ila-3-gun-icinde-yeniden-baslatacak-1048562923.html

Pakistan, Kabil'e uçuşları 2 ila 3 gün içinde yeniden başlatacak

Pakistan, Kabil'e uçuşları 2 ila 3 gün içinde yeniden başlatacak

Pakistan Uluslararası Havayolları'nın 2 ila 3 gün içinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e yönelik uçuşları yeniden başlatacağı bildirildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T23:38+0300

2021-09-02T23:38+0300

2021-09-02T23:38+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

pakistan

sefer

uçuş

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da, Kabil Havaalanı'nın akıbetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.Havaalanından yapılacak iç ve dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, Pakistan Uluslararası Havayolları'ndan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, şirketin Kabil'e seferleri yeniden başlatacağını belirtti.Bu kararın havaalanının seferlere hazır olmasıyla alındığı bilgisini paylaşan kaynak, "Uçuşların yeniden başlamasına yönelik duyurunun en fazla 2 veya 3 gün içinde yapılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

afganistan

pakistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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afganistan, pakistan, sefer, uçuş, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı