https://tr.sputniknews.com/20210902/paris-iklim-antlasmasi-aralika-kadar-onaylanmazsa-turkiye-karbon-vergisi-odemek-zorunda-kalacak-1048534995.html

'Paris İklim Antlaşması Aralık'a kadar onaylanmazsa Türkiye, karbon vergisi ödemek zorunda kalacak'

'Paris İklim Antlaşması Aralık'a kadar onaylanmazsa Türkiye, karbon vergisi ödemek zorunda kalacak'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Paris İklim Antlaşması eğer 2021 Aralık ayına kadar onaylanmazsa Türkiye, Avrupa Birliği’nden... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T03:23+0300

2021-09-02T03:23+0300

2021-09-02T03:24+0300

yaşam

türkiye

avrupa birliği

vergi

karbon salımı

paris iklim anlaşması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102870/13/1028701317_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_337e5f635332c79a81e327cdfe2b343b.jpg

Şu anda ‘yeşil dönüşüm ve yeşil mutabakat’ın en önemli konuları arasında olduğunu ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, “Karbon salınımı da artık Türkiye’nin belli oranda düşürtmekle ilgili bir taahhüt vermesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM’ye bir sunum yaptım. Orada da söyledim. Paris İklim Antlaşmasını 2015 yılında Türkiye olarak imzalamışız ama halen Büyük Millet Meclisinde onaylanmamış. Bir an evvel onaylanması lazım. Çünkü önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği’nden karbon vergisi gelecek. Bizim ihracatçılarımız büyük sıkıntı yaşayacak. Konuşulan rakamlar ton başına 30 ila 50 dolar arasında. Bu da aşağı yukarı 2 milyar dolar civarında ihracatçıya yük getirecek. Aynı zamanda bizim oradaki rekabet şansımızı da engelleyecek. Onun için bir an önce Türkiye’nin gündemine alıp karbon salınımı ile ilgili, karbon vergisini engellemek için çalışma yapmamız gerekiyor” diye konuştu.'Yeşil dönüşüm başlatılmalı'Türkiye’de bir yeşil dönüşüm başlaması gerektiğine değinen Çetin, “Yeşil mutabakatı zaten biz Odalar ve Borsalar Birliği tarafında çalışıyoruz ama artık hükümetinde gündemine getirerek konuşmamız gerekiyor. 2 tane önemli konu var Türkiye’de. Birincisi Dijital Dönüşüm, diğeri yeşil dönüşüm. Yeşil dönüşümde, dijital kadar önemli oldu. Artık o konularda çalışmamız lazım. Biz Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 7 aya yakındır bir çalışma yapıyoruz. 10 tane kurul kurduk. Antalya’nın ekonomiye, yeşil dönüşümüne etkisi, iklim değişikliğine etkisi bizim asıl ekonomi sektörümüz olan turizme nasıl bir etkisi olacak. Turizmde ciddi tehditleri var şu an. Biz Antalya tarafında ekonomiye etkisini konuşuyoruz ama Türkiye genelinde bir yeşil dönüşüm başlatmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.'Rekabet şansımızı kaybedeceğiz'Önlem alınmazsa rekabet şansının kaybedileceğini söyleyen Çetin, “Önlem alınmazsa, ton başına 50 dolar dediğimizde yaklaşık 2 milyar dolar özel sektöre, ihracatçıya yük getirecek. Bu ciddi bir yük. Rekabet şansımızı kaybedeceğiz Avrupa’da. Fiyatlarımız da bir miktar yükselecek. Bunu korumamız için ihracatımızı da arttıracaksak bir an evvel Paris İklim Antlaşmasının onaylanması gerekiyor. Yılbaşına kadar onaylamamız gerekiyor. Çünkü karbon vergisi ve salınımını da azaltacağımızın, düşüreceğimizin taahhüt vereceğiz. Verirsek karbon vergisinden kurtuluruz” ifadelerini kullandı.

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, avrupa birliği, vergi, karbon salımı, paris iklim anlaşması