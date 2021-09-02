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https://tr.sputniknews.com/20210902/perincekten-dogu-ekonomi-forumuna-mesaj-1048540750.html
Perinçek'ten Doğu Ekonomi Forumu'na mesaj
Perinçek'ten Doğu Ekonomi Forumu'na mesaj
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Doğu Ekonomi Forumu'na gönderdiği mesajda "Afgan milletinin ABD emperyalizmine karşı son zaferi insanlığın... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T11:22+0300
2021-09-02T11:22+0300
abd
afganistan
doğu perinçek
vatan partisi
doğu ekonomi forumu
mesaj
emperyalizm
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rus Uzak Doğu Üniversitesi'nin davetiyle Doğu Ekonomi Forumu'na bir mesaj yolladı.Sözlerine "Doğu Ekonomi Forumunu Türkiye’den selamlıyoruz. Güneşin Batıdan yükseldiği bir çağın arkada kaldığı bu tarihsel koşullarda, Doğu Ekonomi Forumu Avrasya’dan yükselen yeni uygarlığın inşasına değerli katkılarda bulunacaktır" diye başlayan Perinçek, Afganistan'da yaşananlara da değindiği mesajına şöyle devam etti:"Afgan milletinin ABD emperyalizmine karşı son zaferi insanlığın geleceğine dair ortak umutlarımıza güç verdi. Yeni bir dünya kuruluyor.Bizler Rus ve Türk devletleri ve milletleri, hem imparatorluklar birikimimizle ve hem de son iki yüzyılın devrimci atılımlarındaki tarihsel rollerimizle yükselen Asya Çağının yaratıcıları olarak el ele vermiş bulunuyoruz. Bu dayanışmamızı güçlendirmek, yalnız milletlerimizin değil, bütün insanlığın bağımsızlık, özgürlük ve refahına hizmet edecektir.Doğu Ekonomi Forumu, Atlantik sistemi çökerken, eminiz ki, devletlerin bağımsız olduğu, insancıl, kamucu, özgür, müreffeh ve barışçı bir dünyanın kuruluşu için Asya ülkelerinin dayanışmasını güçlendiren çalışmalar yürütecek ve kararlar alacaktır.Vatan Partisi olarak Doğu Ekonomi Forumu’na Türkiye’den başarılar diliyor, yürekten selam ve saygılarımızı yolluyoruz."
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abd, afganistan, doğu perinçek, vatan partisi, doğu ekonomi forumu, mesaj, emperyalizm

Perinçek'ten Doğu Ekonomi Forumu'na mesaj

11:22 02.09.2021
© AADoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Doğu Ekonomi Forumu'na gönderdiği mesajda "Afgan milletinin ABD emperyalizmine karşı son zaferi insanlığın geleceğine dair ortak umutlarımıza güç verdi" ifadesini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rus Uzak Doğu Üniversitesi'nin davetiyle Doğu Ekonomi Forumu'na bir mesaj yolladı.
Sözlerine "Doğu Ekonomi Forumunu Türkiye’den selamlıyoruz. Güneşin Batıdan yükseldiği bir çağın arkada kaldığı bu tarihsel koşullarda, Doğu Ekonomi Forumu Avrasya’dan yükselen yeni uygarlığın inşasına değerli katkılarda bulunacaktır" diye başlayan Perinçek, Afganistan'da yaşananlara da değindiği mesajına şöyle devam etti:
"Afgan milletinin ABD emperyalizmine karşı son zaferi insanlığın geleceğine dair ortak umutlarımıza güç verdi. Yeni bir dünya kuruluyor.
Bizler Rus ve Türk devletleri ve milletleri, hem imparatorluklar birikimimizle ve hem de son iki yüzyılın devrimci atılımlarındaki tarihsel rollerimizle yükselen Asya Çağının yaratıcıları olarak el ele vermiş bulunuyoruz. Bu dayanışmamızı güçlendirmek, yalnız milletlerimizin değil, bütün insanlığın bağımsızlık, özgürlük ve refahına hizmet edecektir.
Doğu Ekonomi Forumu, Atlantik sistemi çökerken, eminiz ki, devletlerin bağımsız olduğu, insancıl, kamucu, özgür, müreffeh ve barışçı bir dünyanın kuruluşu için Asya ülkelerinin dayanışmasını güçlendiren çalışmalar yürütecek ve kararlar alacaktır.
Vatan Partisi olarak Doğu Ekonomi Forumu’na Türkiye’den başarılar diliyor, yürekten selam ve saygılarımızı yolluyoruz."
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