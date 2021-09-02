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Polisten kaçarken 5 metre yükseklikten dereye düştü
Polisten kaçarken 5 metre yükseklikten dereye düştü
Karabük'te polis ekiplerinin durdurduğu otomobilden inerek hızla kaçan bir genç, 5 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu yaralandı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T06:30+0300
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yaşam
türkiye
polis
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Kaçmaya çalışırken ölüm tehlikesi yaşayan şahıs kaçtığı polisler tarafından patika yoldan metrelerce taşınarak ambulansa getirildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Sokak’ta ekipler kontrol için 42 AFR 814 plakalı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada araç içerisinde olan Burhan Ç. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle 100. Yıl Parkına doğru kaçtı. Karanlıkta izini kaybettirmeye çalışan 20 yaşındaki genç fark edemediği 5 metre yükseklikten dereye düştü. Kaçan şahsı aramak için çalışma başlatan ekipler ilk önce ayakkabısını bulduğu genci derenin kenarında hareketsiz bir şekilde yattığını fark ettiler. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yüksekten düşmesi sonucu bilinci kapalı olan Burhan Ç.’yi kaçtığı polisler, sağlık ekipleriyle beraber sedyeye alarak metrelerce yürüyüp ambulansa taşıdı. Yolun patika olması ekipleri zorlarken ambulansa konulan yaralı ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210822/caldigi-aracla-kacarken-polisle-catisan-sahis-teslim-olmadi-intihar-etti-1048234909.html
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türkiye, polis, kovalamaca

Polisten kaçarken 5 metre yükseklikten dereye düştü

06:30 02.09.2021
© İHAPolisten kaçarken 5 metre yükseklikten dereye düştü
Polisten kaçarken 5 metre yükseklikten dereye düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© İHA
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Karabük'te polis ekiplerinin durdurduğu otomobilden inerek hızla kaçan bir genç, 5 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu yaralandı.
Kaçmaya çalışırken ölüm tehlikesi yaşayan şahıs kaçtığı polisler tarafından patika yoldan metrelerce taşınarak ambulansa getirildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı.
100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Sokak’ta ekipler kontrol için 42 AFR 814 plakalı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada araç içerisinde olan Burhan Ç. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle 100. Yıl Parkına doğru kaçtı. Karanlıkta izini kaybettirmeye çalışan 20 yaşındaki genç fark edemediği 5 metre yükseklikten dereye düştü.
Kaçan şahsı aramak için çalışma başlatan ekipler ilk önce ayakkabısını bulduğu genci derenin kenarında hareketsiz bir şekilde yattığını fark ettiler. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, çaldığı araçla kaçmaya çalışan kişi ile polis arasında çatışma yaşandı. Çatışma anı kameraya yansırken, teslim olmamakta direnen şahıs başına dayadığı tabancayla intihar etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
YAŞAM
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
22 Ağustos, 20:04
Yüksekten düşmesi sonucu bilinci kapalı olan Burhan Ç.’yi kaçtığı polisler, sağlık ekipleriyle beraber sedyeye alarak metrelerce yürüyüp ambulansa taşıdı. Yolun patika olması ekipleri zorlarken ambulansa konulan yaralı ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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