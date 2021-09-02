https://tr.sputniknews.com/20210902/polonya-belarus-sinirinda-30-gun-sureyle-ohal-ilan-etti-1048557146.html

Polonya, Belarus sınırında 30 gün süreyle OHAL ilan etti

Polonya, Belarus sınırında 30 gün süreyle OHAL ilan etti

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Belarus ile sınırda olağanüstü halin (OHAL) uygulanmasına ilişkin kararı imzaladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T18:18+0300

2021-09-02T18:18+0300

2021-09-02T18:18+0300

polonya

belarus

ohal

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Polonya medyasının aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın bugün imzaladığı karara uygun olarak, Belarus ile sınırdaki 183 yerleşim biriminde toplu etkinlikler yasaklandı. Bu yerleşimlerde yaşamayan kişiler buraya giremeyecek, bu yasak basın mensuplarını da kapsıyor. Kuralları ihlal edenlere para cezası veya gözaltı uygulanacak.Duda dün savunma, dışişleri ve içişleri bakanlarıyla toplantıda Belarus sınırındaki durumu görüşmüştü.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Duda’ya, göçmen akını nedeniyle Belarus sınırında OHAL ilan etme çağrısında bulunmuştu. Morawiecki, “Minsk'te yazılan senaryoya göre cereyan eden ve Bay Lukashenko'nun savunucuları tarafından yürütülen bu saldırgan hibrit eylemleri durdurmalıyız” diye konuşmuştu.Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, her gün 100-250 kişinin Polonya’ya geçmeye çalıştığını bildirmişti. Polonya’nın, Belarus ile sınırda, yaklaşık 180 kilometre uzunlukta ve 2.5 metre yükseklikte duvar örmeye başladığını belirten Wasik, sınırın bazı yerlerinde dikenli tellerin yapıldığını kaydetmişti.Yaklaşık 30 Afgan vatandaşı 3 haftadır Polonya ve Belarus arasındaki tampon bölgede bulunuyor. Her iki yönden askerlerle çevrili durumda olan göçmenlerin yemeğe hiçbir erişimi yok, aralarından bazıları hastalandı. İnsan hakları savunucuları sınıra giderek Afganlara yardım etmeye çalışıyor.Son zamanlarda Litvanya, Letonya ve Polonya, Belarus sınırında gözaltına alınan yasadışı göçmen sayısının giderek arttığını bildiriyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa Birliği’ne gitmek isteyen göçmenleri artık tutmayacaklarını belirterek, “Batı’nın yaptırımları yüzünden buna ne paramız ne gücümüz var” demişti.

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