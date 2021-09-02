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RDIF: Sputnik Light, herhangi bir koronavirüs aşısı için güçlendirici olarak kullanılabilir
RDIF: Sputnik Light, herhangi bir koronavirüs aşısı için güçlendirici olarak kullanılabilir
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın yurtdışında üretilen aşılar için... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-02T12:41+0300
koronavirüs
sputnik light
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
astrazenaca
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Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde açıklamada bulunan Dmitriyev, “Sputnik Light, AstraZeneca’yı da, Moderna’yı da Pfizer’i de güçlendirebilir” ifadelerini kullandı.Sputnik Light’ın dünyanın resmi olarak tescilli ilk güçlendirici aşısı olduğunu belirten Dmitriyev, “RDIF’in 17 milyar ruble yatırım yaptığı Sputnik Light'ın sadece Rusların yeniden aşılanmasında ve bağımsız bir aşı olarak değil, AstraZeneca ve diğer aşılar için güçlendirici olarak kullanılması gelecekteki stratejimiz” dedi.Dmitriyev, Arjantin’de konuyla ilgili araştırmalar yürütüldüğünü, bu araştırmalar sırasında bu tür güçlendiricilerin etkinlik gösterdiğini ifade etti.RDIF Başkanı çok sayıda ülkeyi Sputnik V’nin dünyanın en güvenli ve etkili aşısı olduğu konusunda ikna etmek için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini, aşı için 22 milyar ruble yatırım yaptıklarını söyledi.
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sputnik light , dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, astrazenaca, arjantin

RDIF: Sputnik Light, herhangi bir koronavirüs aşısı için güçlendirici olarak kullanılabilir

12:36 02.09.2021 (güncellendi: 12:41 02.09.2021)
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light aşısı
Sputnik Light aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın yurtdışında üretilen aşılar için de güçlendirici olabileceğini, gelecekte bu aşıyı bu şekilde kullanmayı planladıklarını söyledi.
Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde açıklamada bulunan Dmitriyev, Sputnik Light, AstraZeneca’yı da, Moderna’yı da Pfizer’i de güçlendirebilir” ifadelerini kullandı.
Sputnik Light’ın dünyanın resmi olarak tescilli ilk güçlendirici aşısı olduğunu belirten Dmitriyev, “RDIF’in 17 milyar ruble yatırım yaptığı Sputnik Light'ın sadece Rusların yeniden aşılanmasında ve bağımsız bir aşı olarak değil, AstraZeneca ve diğer aşılar için güçlendirici olarak kullanılması gelecekteki stratejimiz” dedi.
Dmitriyev, Arjantin’de konuyla ilgili araştırmalar yürütüldüğünü, bu araştırmalar sırasında bu tür güçlendiricilerin etkinlik gösterdiğini ifade etti.
RDIF Başkanı çok sayıda ülkeyi Sputnik V’nin dünyanın en güvenli ve etkili aşısı olduğu konusunda ikna etmek için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini, aşı için 22 milyar ruble yatırım yaptıklarını söyledi.
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