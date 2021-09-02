https://tr.sputniknews.com/20210902/rdif-sputnik-light-herhangi-bir-koronavirus-asisi-icin-guclendirici-olarak-kullanilabilir-1048543011.html
RDIF: Sputnik Light, herhangi bir koronavirüs aşısı için güçlendirici olarak kullanılabilir
RDIF: Sputnik Light, herhangi bir koronavirüs aşısı için güçlendirici olarak kullanılabilir
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın yurtdışında üretilen aşılar için... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T12:36+0300
2021-09-02T12:36+0300
2021-09-02T12:41+0300
koronavirüs
sputnik light
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
astrazenaca
arjantin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044551008_0:2:2757:1552_1920x0_80_0_0_ba66b1d79f2c50c28226a7a3c051fc3b.jpg
Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde açıklamada bulunan Dmitriyev, “Sputnik Light, AstraZeneca’yı da, Moderna’yı da Pfizer’i de güçlendirebilir” ifadelerini kullandı.Sputnik Light’ın dünyanın resmi olarak tescilli ilk güçlendirici aşısı olduğunu belirten Dmitriyev, “RDIF’in 17 milyar ruble yatırım yaptığı Sputnik Light'ın sadece Rusların yeniden aşılanmasında ve bağımsız bir aşı olarak değil, AstraZeneca ve diğer aşılar için güçlendirici olarak kullanılması gelecekteki stratejimiz” dedi.Dmitriyev, Arjantin’de konuyla ilgili araştırmalar yürütüldüğünü, bu araştırmalar sırasında bu tür güçlendiricilerin etkinlik gösterdiğini ifade etti.RDIF Başkanı çok sayıda ülkeyi Sputnik V’nin dünyanın en güvenli ve etkili aşısı olduğu konusunda ikna etmek için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini, aşı için 22 milyar ruble yatırım yaptıklarını söyledi.
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044551008_0:0:2069:1552_1920x0_80_0_0_dd7b199312d0570b2fe9680640cb62ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik light , dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, astrazenaca, arjantin
RDIF: Sputnik Light, herhangi bir koronavirüs aşısı için güçlendirici olarak kullanılabilir
12:36 02.09.2021 (güncellendi: 12:41 02.09.2021)
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın yurtdışında üretilen aşılar için de güçlendirici olabileceğini, gelecekte bu aşıyı bu şekilde kullanmayı planladıklarını söyledi.
Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde açıklamada bulunan Dmitriyev, “Sputnik Light, AstraZeneca’yı da, Moderna’yı da Pfizer’i de güçlendirebilir” ifadelerini kullandı.
Sputnik Light’ın dünyanın resmi olarak tescilli ilk güçlendirici aşısı
olduğunu belirten Dmitriyev, “RDIF’in 17 milyar ruble yatırım yaptığı Sputnik Light'ın sadece Rusların yeniden aşılanmasında ve bağımsız bir aşı olarak değil, AstraZeneca ve diğer aşılar için güçlendirici olarak kullanılması gelecekteki stratejimiz” dedi.
Dmitriyev, Arjantin’de konuyla ilgili araştırmalar yürütüldüğünü, bu araştırmalar sırasında bu tür güçlendiricilerin etkinlik gösterdiğini ifade etti.
RDIF Başkanı çok sayıda ülkeyi Sputnik V’nin dünyanın en güvenli ve etkili aşısı olduğu konusunda ikna etmek için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini, aşı için 22 milyar ruble yatırım yaptıklarını söyledi.