Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Çanakkale'de CHP Kadın Kolları'na saldırı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210902/rg-rus-gida-urunleri-sevkiyatinda-cin-liderligi-turkiyeye-birakti-1048551473.html
RG: Rus gıda ürünleri sevkiyatında Çin liderliği Türkiye’ye bıraktı
RG: Rus gıda ürünleri sevkiyatında Çin liderliği Türkiye’ye bıraktı
Rossiyskaya Gazeta’ya göre Rusya’dan balık alımını bırakan ve kümes hayvanları alımlarını azaltan Çin, Rus gıda ürünlerinin ana ithalatçısı olarak konumunu... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T15:41+0300
2021-09-02T15:41+0300
dünya
rusya
çin
türkiye
ithalat
gıda
gıda ürünleri
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101366/56/1013665619_0:60:1154:709_1920x0_80_0_0_3d8f2bc45cc0957d3b32f4a52748a484.jpg
Rusya 29 Ağustos itibarıyla Türkiye’ye 2.5 milyar dolarlık gıda ürünü sevkiyatı yaptı. Türkiye böylelikle Rus tahılı (1.3 milyar dolardan fazla) ile katı ve sıvı yağ ürünleri (859 milyon dolar) alımında birinci sıraya yerleşti.Bu alanda ikinci sırada ise Avrupa Birliği yer alıyor. AB’ye 2.36 milyar dolar değerinde Rus gıda ürünü sevkiyatı yapıldı. Sevkiyatı yapılan başlıca mallar balık, un, tahıl küspesi, katı ve sıvı yağ ürünleri ve tahıl oldu.Türkiye ve AB ithalatını parasal anlamda sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 31 artırırken Çin 2.3 milyar dolarlık sevkiyat hacmiyle Rus gıda ürünleri ithalatında üçüncü sıraya geriledi. Rusya Tarım Bakanlığı’na bağlı Agroeksport’a göre, Çin, geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 7 daha az Rus tarım ürünü satın aldı.Geçen yıl 4 milyar dolardan fazla bir alım yapan Çin Rus tarım ürünlerinin en çok gönderildiği ülke olmuştu. Geçen yıl AB 3.34 milyar, Türkiye 3.14 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmişti. Bununla birlikte Çin 2021 yılının ilk yarısında da liderliği elinde bulunduruyordu. Ancak alımlar bu dönemde de eskisine kıyasla yüzde 1.4 (1.9 milyar dolar) daha azdı.‘Türkiye sadece gıda ürünü sevkiyatında değil, gaz sevkiyatında da stratejik bir partner’RANEPA Kurumsal Yönetim Yüksek Okulu Uluslararası Tarım Ticareti ve Gıda Güvenliği Merkezi Direktörü Anatoly Tihonov, Rus gıda ürünlerinin ilk üç ihracatçısı arasında böyle bir değişikliği gerçekleşmesinin mantıklı olduğunu belirtti. Tihonov’a göre Türkiye sadece gıda ürünü sevkiyatında değil, hem kendisine hem de Avrupa’nın güneyindeki ülkelere gaz sevkiyatında Rusya'nın stratejik bir ortağı. Dönem dönem ortaya çıkan siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklara rağmen, uzmanlar Türkiye'ye ihracatın artacağını tahmin ediyor.Tihonov, “Rusya, bebek maması da dahil olmak üzere Türkiye’ye derinlemesine işlenmiş ürünlerin sevkiyatını yapabilir” dedi.Agroexport'a göre, 2030 yılına kadar Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri sevkiyatını artırma potansiyeli 4 milyar dolardan fazla. Tahıllar, baklagiller ve derin işleme ürünleri, özellikle de Türkiye pazarında talep gören, ancak neredeyse Rusya'dan sevkiyatı hiç yapılmayan bebek maması kilit ürünler haline gelebilir.Çin’e Rus gıda ürünlerinin sevkiyatının azalması ise yüksek ihtimalle bu ülkenin Rusya’dan balık sevkiyatına kapılarını kapatmasından kaynaklanıyor. 2020’de yapılan avda elde edilen ürünlerin yarısından fazlası Çin’e gönderilmişti. Ancak RG’ye göre sevkiyat sürecinde yer alan personel arasında koronavirüs vakaları görülmesinden beri ihracat yeniden başlamadı.
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101366/56/1013665619_65:0:1089:768_1920x0_80_0_0_0f796484b52c5500bf8e97beca4e5875.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, çin, türkiye, ithalat, gıda, gıda ürünleri, ihracat

RG: Rus gıda ürünleri sevkiyatında Çin liderliği Türkiye’ye bıraktı

15:41 02.09.2021
© AFP 2021 / NELSON ALMEIDAİhracat-İthalat
İhracat-İthalat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AFP 2021 / NELSON ALMEIDA
Abone ol
Rossiyskaya Gazeta’ya göre Rusya’dan balık alımını bırakan ve kümes hayvanları alımlarını azaltan Çin, Rus gıda ürünlerinin ana ithalatçısı olarak konumunu kaybediyor. Tahıl ve ayçiçek yağı alımını artıran Türkiye, ağustos sonu itibarıyla Rusya’dan gıda ürünleri sevkiyatında lider konumuna geçti.
Rusya 29 Ağustos itibarıyla Türkiye’ye 2.5 milyar dolarlık gıda ürünü sevkiyatı yaptı. Türkiye böylelikle Rus tahılı (1.3 milyar dolardan fazla) ile katı ve sıvı yağ ürünleri (859 milyon dolar) alımında birinci sıraya yerleşti.
Bu alanda ikinci sırada ise Avrupa Birliği yer alıyor. AB’ye 2.36 milyar dolar değerinde Rus gıda ürünü sevkiyatı yapıldı. Sevkiyatı yapılan başlıca mallar balık, un, tahıl küspesi, katı ve sıvı yağ ürünleri ve tahıl oldu.
Türkiye ve AB ithalatını parasal anlamda sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 31 artırırken Çin 2.3 milyar dolarlık sevkiyat hacmiyle Rus gıda ürünleri ithalatında üçüncü sıraya geriledi. Rusya Tarım Bakanlığı’na bağlı Agroeksport’a göre, Çin, geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 7 daha az Rus tarım ürünü satın aldı.
Geçen yıl 4 milyar dolardan fazla bir alım yapan Çin Rus tarım ürünlerinin en çok gönderildiği ülke olmuştu. Geçen yıl AB 3.34 milyar, Türkiye 3.14 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmişti. Bununla birlikte Çin 2021 yılının ilk yarısında da liderliği elinde bulunduruyordu. Ancak alımlar bu dönemde de eskisine kıyasla yüzde 1.4 (1.9 milyar dolar) daha azdı.

‘Türkiye sadece gıda ürünü sevkiyatında değil, gaz sevkiyatında da stratejik bir partner’

RANEPA Kurumsal Yönetim Yüksek Okulu Uluslararası Tarım Ticareti ve Gıda Güvenliği Merkezi Direktörü Anatoly Tihonov, Rus gıda ürünlerinin ilk üç ihracatçısı arasında böyle bir değişikliği gerçekleşmesinin mantıklı olduğunu belirtti. Tihonov’a göre Türkiye sadece gıda ürünü sevkiyatında değil, hem kendisine hem de Avrupa’nın güneyindeki ülkelere gaz sevkiyatında Rusya'nın stratejik bir ortağı. Dönem dönem ortaya çıkan siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklara rağmen, uzmanlar Türkiye'ye ihracatın artacağını tahmin ediyor.
Tihonov, “Rusya, bebek maması da dahil olmak üzere Türkiye’ye derinlemesine işlenmiş ürünlerin sevkiyatını yapabilir” dedi.
Agroexport'a göre, 2030 yılına kadar Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri sevkiyatını artırma potansiyeli 4 milyar dolardan fazla. Tahıllar, baklagiller ve derin işleme ürünleri, özellikle de Türkiye pazarında talep gören, ancak neredeyse Rusya'dan sevkiyatı hiç yapılmayan bebek maması kilit ürünler haline gelebilir.
Çin’e Rus gıda ürünlerinin sevkiyatının azalması ise yüksek ihtimalle bu ülkenin Rusya’dan balık sevkiyatına kapılarını kapatmasından kaynaklanıyor. 2020’de yapılan avda elde edilen ürünlerin yarısından fazlası Çin’e gönderilmişti. Ancak RG’ye göre sevkiyat sürecinde yer alan personel arasında koronavirüs vakaları görülmesinden beri ihracat yeniden başlamadı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:39Çanakkale'de CHP Kadın Kolları'na saldırı
16:37‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi kapısını açıyor: ‘Kadim ama yorgun kent için neler yapabiliriz?’
16:36Batı medyası mercek altına aldı: Kuzey Kore lideri Kim'i hiç bu kadar zayıf görmemiştiniz
16:27Dolar fiyatlarında 4 ayın en düşük seviyesi
16:2535 yılını Nuh'un gemisini aramaya adayan araştırmacıya vasiyeti üzerine Ağrı Dağı manzaralı mezarlık
16:24Bodrum ve Milas'ta orman yangını
16:14McDonald's ABD'de işgücü sıkıntısı gerekçesiyle 14 yaşındaki çocukları işe alıyor
16:14İkinci el cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
16:11Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı
16:08Büyük Kuzey Savaşı’nı anlatırken dili sürçen Putin’i öğrenci düzeltti
15:59Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması
15:51EURO 2020'de izlenme rekoru
15:41RG: Rus gıda ürünleri sevkiyatında Çin liderliği Türkiye’ye bıraktı
15:39Kremlin: ABD'nin Kiev'e askeri yardımı Donbass'taki gerginliği tırmandırabilir
15:36Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle gitti
15:28AB veri yasaları kapsamında en yüksek ikinci ceza WhatsApp'a kesildi: 225 milyon euro
15:25Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun' anlayışı şu an işlemez
15:19Yolda yürüyen kadını 'Ben Hızır’ım, ziynet eşyalarını ver' deyip dolandırdı, 5 yıl hapis cezası aldı
15:17Samsun'da kurtarma kazısında ortaya çıkan kalp desenli mozaik müzede sergilenecek
15:13Taliban Sözcüsü Mücahid: Çin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek