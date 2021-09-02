https://tr.sputniknews.com/20210902/rostec-dunyada-kinjal-fuzesini-vuracak-bir-sistem-yok-1048532937.html

Rostec: Dünyada Kinjal füzesini vuracak bir sistem yok

Rostec: Dünyada Kinjal füzesini vuracak bir sistem yok

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Genel Müdürü Çemezov, günümüzde dünyada, Rus hipersonik füze Kinjal’ı önleyecek bir füze savunma sisteminin... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T01:02+0300

2021-09-02T01:02+0300

2021-09-02T01:03+0300

savunma

rusya

füze

rostec

silah

sistem

kinjal

savunma sanayi

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Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, ‘Yeni Bilgi’ forumunda, Rostec çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerin ürettiği silahlarla ilgili bilgi verdi.Çemezov, “Kinjal füzeleri her şeyden önce yüksek hassasiyete sahip, uzak mesafedeki hedefi tam ortasından vuruyor, üstelik çok yüksek hıza da sahip. Böyle bir füzeyi önlemek neredeyse imkansız. Günümüzde bu füzelerimize karşı koyacak bir araç yok” ifadesini kullandı.Daha önce Kinjal füzelerinin garanti mevcut tüm hava ve füze savunma sistemlerini geçerek 2 bin kilometre varan mesafeye nükleer ve diğer başlıkları ulaştırabildiği açıklanmıştı. Kinjal füzeleriyle MiG-31K savaş uçakları donatılıyor.

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rusya, füze, rostec, silah, sistem, kinjal, savunma sanayi