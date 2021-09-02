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Rusya Çalışma Bakanı: İşgücü piyasası pandemi öncesi seviyeye döndü
Rusya Çalışma Bakanı: İşgücü piyasası pandemi öncesi seviyeye döndü
Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, ülkedek işgücü piyasasının genel manada pandemi öncesi seviyeye geldiğini bildirdi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T03:51+0300
2021-09-02T03:51+0300
ekonomi
rusya
doğu ekonomik forumu (eef)
işgücü
anton kotyakov
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Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Rusya ekonomisi üzerinde yarattığı etkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Doğu Ekonomi Forumu'nda (EEF) basın mensuplarına demeç veren Kotyakov, "Dün Rosstat (Federal Devlet İstatistik Kurumu) yeni veriler yayınladı. 1 Ağustos itibarıyla, Rusya Federasyonu'ndaki işgücü piyasası genel anlamda pandemi öncesi seviyeye döndü" ifadelerini kullandı.Bu yıl altıncısı düzelenen ve bugün start verilen etkinlik, Rusya'nın Vladivostok kentindeki Uzak Doğu Üniversitesi kampüsünde 4 Eylül'e kadar sürecek.Forum, iş ilişkilerini geliştirmeyi ve Rusya'nın Uzak Doğu bölgesine yerel ve uluslararası yatırımcıları çekmeyi amaçlıyor.
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rusya, doğu ekonomik forumu (eef), işgücü, anton kotyakov

Rusya Çalışma Bakanı: İşgücü piyasası pandemi öncesi seviyeye döndü

03:51 02.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs
Rusya, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Sputnik
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Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, ülkedek işgücü piyasasının genel manada pandemi öncesi seviyeye geldiğini bildirdi.
Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Rusya ekonomisi üzerinde yarattığı etkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Doğu Ekonomi Forumu'nda (EEF) basın mensuplarına demeç veren Kotyakov, "Dün Rosstat (Federal Devlet İstatistik Kurumu) yeni veriler yayınladı. 1 Ağustos itibarıyla, Rusya Federasyonu'ndaki işgücü piyasası genel anlamda pandemi öncesi seviyeye döndü" ifadelerini kullandı.
Bu yıl altıncısı düzelenen ve bugün start verilen etkinlik, Rusya'nın Vladivostok kentindeki Uzak Doğu Üniversitesi kampüsünde 4 Eylül'e kadar sürecek.
Forum, iş ilişkilerini geliştirmeyi ve Rusya'nın Uzak Doğu bölgesine yerel ve uluslararası yatırımcıları çekmeyi amaçlıyor.
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