Rusya Çalışma Bakanı: İşgücü piyasası pandemi öncesi seviyeye döndü

Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Rusya ekonomisi üzerinde yarattığı etkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Doğu Ekonomi Forumu'nda (EEF) basın mensuplarına demeç veren Kotyakov, "Dün Rosstat (Federal Devlet İstatistik Kurumu) yeni veriler yayınladı. 1 Ağustos itibarıyla, Rusya Federasyonu'ndaki işgücü piyasası genel anlamda pandemi öncesi seviyeye döndü" ifadelerini kullandı.Bu yıl altıncısı düzelenen ve bugün start verilen etkinlik, Rusya'nın Vladivostok kentindeki Uzak Doğu Üniversitesi kampüsünde 4 Eylül'e kadar sürecek.Forum, iş ilişkilerini geliştirmeyi ve Rusya'nın Uzak Doğu bölgesine yerel ve uluslararası yatırımcıları çekmeyi amaçlıyor.
Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, ülkedek işgücü piyasasının genel manada pandemi öncesi seviyeye geldiğini bildirdi.
Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Rusya ekonomisi üzerinde yarattığı etkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Doğu Ekonomi Forumu'nda (EEF) basın mensuplarına demeç veren Kotyakov, "Dün Rosstat (Federal Devlet İstatistik Kurumu) yeni veriler yayınladı. 1 Ağustos itibarıyla, Rusya Federasyonu'ndaki işgücü piyasası genel anlamda pandemi öncesi seviyeye döndü" ifadelerini kullandı.
Bu yıl altıncısı düzelenen ve bugün start verilen etkinlik, Rusya'nın Vladivostok kentindeki Uzak Doğu Üniversitesi kampüsünde 4 Eylül'e kadar sürecek.
Forum, iş ilişkilerini geliştirmeyi ve Rusya'nın Uzak Doğu bölgesine yerel ve uluslararası yatırımcıları çekmeyi amaçlıyor.