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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/rusya-taliban-ile-pencsirdeki-direnisciler-arasinda-arabuluculuk-yapma-planimiz-yok-1048548231.html
Rusya: Taliban ile Pençşir’deki direnişçiler arasında arabuluculuk yapma planımız yok
Rusya: Taliban ile Pençşir’deki direnişçiler arasında arabuluculuk yapma planımız yok
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban ile ülkenin Pençşir Vadisi’ndeki direnişçiler arasında şu an için arabuluculuk yapma... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T14:24+0300
2021-09-02T14:26+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
pençşir
rusya
afganistan
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, Taliban ile kendilerine karşı direniş gösteren tek Afganistan bölgesi olan Pençşir Vadisi’ndeki grup arasında arabuluculuk yapmayı planlayıp planlamadığı sorusu karşısında şunları söyledi: Rusya’nın, Taliban ile ülkedeki siyasi gruplara, kapsayıcı bir geçiş hükümeti oluşturulmasında anlaşmaları konusunda pek çok defa çağrı yaptığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce El Cezire televizyonu, Taliban’ın, kendilerine karşı direnen Pençşir Vadisi’ne karşı askeri operasyon başlatma kararı aldığını aktarmıştı.
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taliban, pençşir, rusya, afganistan, arabuluculuk

Rusya: Taliban ile Pençşir’deki direnişçiler arasında arabuluculuk yapma planımız yok

14:24 02.09.2021 (güncellendi: 14:26 02.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban ile ülkenin Pençşir Vadisi’ndeki direnişçiler arasında şu an için arabuluculuk yapma planlarının olmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, Taliban ile kendilerine karşı direniş gösteren tek Afganistan bölgesi olan Pençşir Vadisi’ndeki grup arasında arabuluculuk yapmayı planlayıp planlamadığı sorusu karşısında şunları söyledi:
“Bu görüşmelerde arabulucu olmayı şu an için planlamıyoruz, bana kalırsa kimse planlamıyordur. Herkes, Taliban ile ülkedeki etnik ve siyasi grupların anlaşmaya varmasını isteyecektir.”
Rusya’nın, Taliban ile ülkedeki siyasi gruplara, kapsayıcı bir geçiş hükümeti oluşturulmasında anlaşmaları konusunda pek çok defa çağrı yaptığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Pençşir Vadisi’ndeki Afganistanlı Taciklerin Taliban’la görüşmeler yürüttüğü düşünülecek olursa, burada Tacikistan’daki müttefiklerimize özel bir rol düşüyor. Söz konusu görüşmelerin de müzakere masasına oturulması kararı ile sonuçlanmasını ve askeri eylemlerin yeniden başlatılacağı şeklindeki tehditlerin hayata geçirilmeyeceğini umuyorum.”
Daha önce El Cezire televizyonu, Taliban’ın, kendilerine karşı direnen Pençşir Vadisi’ne karşı askeri operasyon başlatma kararı aldığını aktarmıştı.
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