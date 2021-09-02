https://tr.sputniknews.com/20210902/rusya-taliban-ile-pencsirdeki-direnisciler-arasinda-arabuluculuk-yapma-planimiz-yok-1048548231.html

Rusya: Taliban ile Pençşir’deki direnişçiler arasında arabuluculuk yapma planımız yok

Rusya: Taliban ile Pençşir’deki direnişçiler arasında arabuluculuk yapma planımız yok

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban ile ülkenin Pençşir Vadisi’ndeki direnişçiler arasında şu an için arabuluculuk yapma... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T14:24+0300

2021-09-02T14:24+0300

2021-09-02T14:26+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

pençşir

rusya

afganistan

arabuluculuk

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, Taliban ile kendilerine karşı direniş gösteren tek Afganistan bölgesi olan Pençşir Vadisi’ndeki grup arasında arabuluculuk yapmayı planlayıp planlamadığı sorusu karşısında şunları söyledi: Rusya’nın, Taliban ile ülkedeki siyasi gruplara, kapsayıcı bir geçiş hükümeti oluşturulmasında anlaşmaları konusunda pek çok defa çağrı yaptığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce El Cezire televizyonu, Taliban’ın, kendilerine karşı direnen Pençşir Vadisi’ne karşı askeri operasyon başlatma kararı aldığını aktarmıştı.

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taliban, pençşir, rusya, afganistan, arabuluculuk