https://tr.sputniknews.com/20210902/rusyadaki-dogu-ekonomik-forumuna-talepler-neredeyse-pandemi-oncesi-donemine-ulasti-1048547372.html
Rusya’daki Doğu Ekonomik Forumu’na talepler neredeyse pandemi öncesi dönemine ulaştı
Rusya’daki Doğu Ekonomik Forumu’na talepler neredeyse pandemi öncesi dönemine ulaştı
Doğu Ekonomik Forumu döneminde Vladivostok kentine uçuş talepleri, neredeyse pandemi öncesi seviyesine yükseldi. Satılan bilet sayısı 2019’dakinden yalnızca... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T14:04+0300
2021-09-02T14:04+0300
2021-09-02T14:04+0300
dünya
rusya
uçak
seyahat
havaalanı
doğu ekonomik forumu
konaklama
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Kommersant’ın iş turizmi haberleri ajansı Aeroklub’a dayandırdığı haberine göre Doğu Ekonomik Forumu (EEF) döneminde iş dünyası temsilcileri tarafından Rusya’nın Vladivostok kentine alınan biletlerin sayısı bu yıl 2019’daki aynı döneme kıyasla yalnızca yüzde 8 daha az. Bugün başlayan ve 4 Eylül’de kadar sürecek EEF, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamamıştı. EEF, genel anlamda ve diğer etkinliklere kıyasla iş seyahati piyasasında daha iyi bir dinamik gösteriyor. Zira yılın ilk yarısında edinilen sonuçlara göre iş için satılan bilet sayısı 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 35 daha azaldı. Diğer yandan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na yönelik seyahatlere olan ilgi de bu yıl iki yıl öncesinden yüzde 18 daha düşüktü.Aeroklub’un hesaplarına göre satılan biletlerin yarısından fazlası Moskova’daki, yüzde 17’si Habarovsk’taki, yüzde 9’u St. Petersburg’daki şirketlerin çalışanlarına gitti.Finans, danışmanlık ve hukukla uğraşan şirketlerden gelen heyetlerin payı 2019'a kıyasla üçte bir oranında arttı ve bu kişilerin sayıları tüm ziyaretçilerin yüzde 35'ini kapsıyor.Katılımcıların yüzde 21'i madencilik, imalat ve enerji sektörlerinden, yüzde 19'u hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden. 2019'dan bu yana gidiş-dönüş bir uçuşun ortalama maliyeti yüzde 37 artarak 336 bin rubleye yükseldi ve 'business class' satışlarının payı yüzde 22'den neredeyse tüm biletlerin üçte birini kapsayan bir seviyeye çıktı.Konaklama süresi arttıVladivostok'taki konaklama yerlerine talep, EEF-2019’dakini aştı. Aeroclub’a göre, forum katılımcılarının ortalama konaklama süresi yüzde 7 arttı ve 3.5 geceye ulaştı. Rezervasyonlarda en büyük pay yüzde 43’le dört yıldızlı, yüzde 34’le üç yıldızlı otellere ait. Beş yıldızlı oteller kaydadeğer bir rezervasyon payı bulunmuyor.‘İş etkinliklerine ilgi artıyor’Aeroklub İcra Direktörü Yuliya Lipatova, kitlesel aşılamanın bu tür iş etkinliklerinin gerçekleştirilmesine olanak verdiğini söyledi.Infoline-Analiz şirketinin Genel Müdürü Mihail Burmistrov, iş faaliyetlerinin yeniden canlandığını ve büyük etkinliklere olan ilginin yazın başından daha yüksek olduğunu ifade etti.Burmistrov, kendi başına daha siyasi nitelikli bir etkinlik olarak nitelendirdiği EEF’in iş dünyası temsilcileri arasındaki ilişkilerden ziyade, büyük ölçüde bölgelerarası temasların kurulmasına yönelik olduğunu belirtti.
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rusya, uçak, seyahat, havaalanı, doğu ekonomik forumu, konaklama
Rusya’daki Doğu Ekonomik Forumu’na talepler neredeyse pandemi öncesi dönemine ulaştı
Doğu Ekonomik Forumu döneminde Vladivostok kentine uçuş talepleri, neredeyse pandemi öncesi seviyesine yükseldi. Satılan bilet sayısı 2019’dakinden yalnızca yüzde 8 daha az, kentteki ortalama konaklama süresi de arttı. Bu sadece iş faaliyetlerinin yeniden canlanmasıyla değil, etkinliğin bölgelerarası temaslara odaklı oluşuyla da ilişkilendiriliyor.
Kommersant’ın iş turizmi haberleri ajansı Aeroklub’a dayandırdığı haberine göre Doğu Ekonomik Forumu (EEF) döneminde iş dünyası temsilcileri tarafından Rusya’nın Vladivostok kentine alınan biletlerin sayısı bu yıl 2019’daki aynı döneme kıyasla yalnızca yüzde 8 daha az. Bugün başlayan ve 4 Eylül’de kadar sürecek EEF, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamamıştı. EEF, genel anlamda ve diğer etkinliklere kıyasla iş seyahati piyasasında daha iyi bir dinamik gösteriyor. Zira yılın ilk yarısında edinilen sonuçlara göre iş için satılan bilet sayısı 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 35 daha azaldı. Diğer yandan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na yönelik seyahatlere olan ilgi de bu yıl iki yıl öncesinden yüzde 18 daha düşüktü.
Aeroklub’un hesaplarına göre satılan biletlerin yarısından fazlası Moskova’daki, yüzde 17’si Habarovsk’taki, yüzde 9’u St. Petersburg’daki şirketlerin çalışanlarına gitti.
Finans, danışmanlık ve hukukla uğraşan şirketlerden gelen heyetlerin payı 2019'a kıyasla üçte bir oranında arttı ve bu kişilerin sayıları tüm ziyaretçilerin yüzde 35'ini kapsıyor.
Katılımcıların yüzde 21'i madencilik, imalat ve enerji sektörlerinden, yüzde 19'u hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden. 2019'dan bu yana gidiş-dönüş bir uçuşun ortalama maliyeti yüzde 37 artarak 336 bin rubleye yükseldi ve 'business class
' satışlarının payı
yüzde 22'den neredeyse tüm biletlerin üçte birini kapsayan bir seviyeye çıktı.
Konaklama süresi arttı
Vladivostok'taki konaklama yerlerine talep, EEF-2019’dakini aştı. Aeroclub’a göre, forum katılımcılarının ortalama konaklama süresi yüzde 7 arttı ve 3.5 geceye ulaştı. Rezervasyonlarda en büyük pay yüzde 43’le dört yıldızlı, yüzde 34’le üç yıldızlı otellere ait. Beş yıldızlı oteller kaydadeğer bir rezervasyon payı bulunmuyor.
‘İş etkinliklerine ilgi artıyor’
Aeroklub İcra Direktörü Yuliya Lipatova, kitlesel aşılamanın bu tür iş etkinliklerinin gerçekleştirilmesine olanak verdiğini söyledi.
Infoline-Analiz şirketinin Genel Müdürü Mihail Burmistrov, iş faaliyetlerinin yeniden canlandığını ve büyük etkinliklere olan ilginin yazın başından daha yüksek olduğunu ifade etti.
Burmistrov, kendi başına daha siyasi nitelikli bir etkinlik olarak nitelendirdiği
EEF’in iş dünyası temsilcileri arasındaki ilişkilerden ziyade, büyük ölçüde bölgelerarası temasların kurulmasına yönelik olduğunu belirtti.