Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210902/saadet-partisinden-tuikin-buyume-rakamlarina-gondermeli-video-1048533780.html
Saadet Partisi'nden TÜİK'in büyüme rakamlarına göndermeli video
Saadet Partisi'nden TÜİK'in büyüme rakamlarına göndermeli video
Saadet Partisi, TÜİK'in TÜİK'in büyüme rakamlarına gönderme yaparak hazırladığı videoda Mezar Turizm'in 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' şarkısından esinlenilerek... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T01:47+0300
2021-09-02T01:48+0300
ekonomi
türkiye
saadet partisi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
büyüme
büyüme oranı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043518471_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2df1246eb81409be7a39f53d8faa1797.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 21.7'lik 2021 yılı 2. çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin ardından Saadet Partisi tarafından hazırlanan videoda Mezar Turizm'in 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' şarkısından esinlenilerek "TÜİK'in gördüğü alım gücümüzün arttığı, işsizliğin olmadığı ekonomimizin büyüdüğü bir hayat ama bizim yaşadığımız 'gerçekten iğrenç bir hayat" denildi.Videonun devamında "Artan mutfak masrafları, faturalar, işsizlik. Çok yakında bizi bekleyen sahte değil gerçekten mutlu bir hayat" ifadelerine yer verildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043518471_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ad24ae82dbc342f1121c77eb44e0c40a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, saadet partisi, türkiye istatistik kurumu (tüik), büyüme, büyüme oranı

Saadet Partisi'nden TÜİK'in büyüme rakamlarına göndermeli video

01:47 02.09.2021 (güncellendi: 01:48 02.09.2021)
© DHASaadet Partisi
Saadet Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© DHA
Abone ol
Saadet Partisi, TÜİK'in TÜİK'in büyüme rakamlarına gönderme yaparak hazırladığı videoda Mezar Turizm'in 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' şarkısından esinlenilerek "TÜİK'in gördüğü alım gücümüzün arttığı, işsizliğin olmadığı ekonomimizin büyüdüğü bir hayat ama bizim yaşadığımız 'gerçekten iğrenç bir hayat" ifadelerine yer verildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 21.7'lik 2021 yılı 2. çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin ardından Saadet Partisi tarafından hazırlanan videoda Mezar Turizm'in 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' şarkısından esinlenilerek "TÜİK'in gördüğü alım gücümüzün arttığı, işsizliğin olmadığı ekonomimizin büyüdüğü bir hayat ama bizim yaşadığımız 'gerçekten iğrenç bir hayat" denildi.
Videonun devamında "Artan mutfak masrafları, faturalar, işsizlik. Çok yakında bizi bekleyen sahte değil gerçekten mutlu bir hayat" ifadelerine yer verildi.
050000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:59Rusya Savunma Bakanlığı: Yasadışı silahlı gruplar Halep'te Suriye ordusuna 3 kez ateş açtı
01:47Saadet Partisi'nden TÜİK'in büyüme rakamlarına göndermeli video
01:40Fitch: Avrupa Merkez Bankasının kilit faiz oranları 2025'e kadar değişmeyecek
01:40Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı: Putin-Zelenskiy zirvesinin hazırlığı en üst düzeyde yapılıyor
01:24Afganistan'ın Pervan vilayetinde Taliban ile silahlı gruplar arasında çatışma: 4 ölü
01:13Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı
01:10Şemdinli’de orman yangını çıktı
01:02Rostec: Dünyada Kinjal füzesini vuracak bir sistem yok
01:00İngiltere'de koronavirüs salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
00:58Japonya'daki Moderna aşılarında 'siyah parçacıklar' bulunduğu açıklandı
00:47Fildişi Sahili'nde yaklaşık 2 milyar varillik petrol sahası keşfedildi
00:44Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha
00:24Suudi Arabistan'da ilk kadın askerler mezun oldu
00:22Şenol Güneş: Futbolun talihsiz tarafını yaşadık
00:18Keşmir'in önde gelen bağımsızlıkçı lideri Seyyid Ali Geylani vefat etti
00:08BM Güvenlik Konseyi Başkanı: Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını kazanması gerek
00:06Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biden ile güvenlik meselelerini görüştüm
00:03Gazeteci Emre Erciş'i silahla yaralayan zanlılara yardım ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
00:00ABD’nin Teksas eyaletinde tartışmalı kürtaj yasağı yürürlüğe girdi
DünDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da 'Filenin Sultanları' ile buluştu