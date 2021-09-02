https://tr.sputniknews.com/20210902/saadet-partisinden-tuikin-buyume-rakamlarina-gondermeli-video-1048533780.html

Saadet Partisi'nden TÜİK'in büyüme rakamlarına göndermeli video

Saadet Partisi'nden TÜİK'in büyüme rakamlarına göndermeli video

Saadet Partisi, TÜİK'in TÜİK'in büyüme rakamlarına gönderme yaparak hazırladığı videoda Mezar Turizm'in 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' şarkısından esinlenilerek... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T01:47+0300

2021-09-02T01:47+0300

2021-09-02T01:48+0300

ekonomi

türkiye

saadet partisi

türkiye istatistik kurumu (tüik)

büyüme

büyüme oranı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 21.7'lik 2021 yılı 2. çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin ardından Saadet Partisi tarafından hazırlanan videoda Mezar Turizm'in 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' şarkısından esinlenilerek "TÜİK'in gördüğü alım gücümüzün arttığı, işsizliğin olmadığı ekonomimizin büyüdüğü bir hayat ama bizim yaşadığımız 'gerçekten iğrenç bir hayat" denildi.Videonun devamında "Artan mutfak masrafları, faturalar, işsizlik. Çok yakında bizi bekleyen sahte değil gerçekten mutlu bir hayat" ifadelerine yer verildi.

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türkiye, saadet partisi, türkiye istatistik kurumu (tüik), büyüme, büyüme oranı