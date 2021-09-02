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Sabah yazarı Müderrisoğlu: Berat Albayrak 'işleyen ekonomi' çabasından taviz vermedi
Sabah yazarı Müderrisoğlu: Berat Albayrak 'işleyen ekonomi' çabasından taviz vermedi
Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için "Epeyce risk alma, hatta yerleşik piyasa nizamı ile karşı karşıya gelme... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T10:27+0300
2021-09-02T10:28+0300
ekonomi
berat albayrak
sabah gazetesi
okan müderrisoğlu
büyüme oranı
hazine ve maliye bakanlığı
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Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyümesinin, ilerisi için mühim ve ümit verici olduğunu söyledi.'Büyümenin alt bileşenleri üzerine yapılan negatif yorumların, büyümeyi küçümseme eğilimlerinin dün olduğu gibi bugün de yaygın bir faaliyet olduğu' görüşünü dile getiren Müderrisoğlu, "İçlerinde az sayıda anlamlı ve tutarlı değerlendirmeye rastlansa da esas olan nokta gözden kaçırılmamalıdır. O nokta; çarkların dönmesidir" ifadesini kullandı.Müderrisoğlu, şöyle devam etti:"Yeri geldiğinde hakkını teslim etmek için adını zikrederim. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, epeyce risk alma, hatta yerleşik piyasa nizamı ile karşı karşıya gelme pahasına, 'işleyen ekonomi' çabasından taviz vermedi. Hepimiz biliyoruz ki... Duran bir aracı hareket ettirmenin maliyeti ile hareket halinde iken yavaşlayan aracı hızlandırmanın maliyeti arasında ciddi farklar vardır. İşleyişi tıkanan ekonomi sosyal sorunlar üretirken, çarkların döndüğü ekonomi her türlü sosyal mühendisliği er ya da geç boşa çıkarır. İşte bu nedenle Türkiye, ister baz etkisi densin, ister dış talep veya başka faktörlerle izah edilsin, büyüme dinamiğini yakaladı mı hep ezber bozar. Önemli olan bu büyümeye, düşen enflasyon ve düşük faiz ortamının da katkı sağlaması için atılacak adımlar ve piyasanın uyumudur."
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berat albayrak, sabah gazetesi, okan müderrisoğlu, büyüme oranı, hazine ve maliye bakanlığı

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Berat Albayrak 'işleyen ekonomi' çabasından taviz vermedi

10:27 02.09.2021 (güncellendi: 10:28 02.09.2021)
© AABerat Albayrak
Berat Albayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için "Epeyce risk alma, hatta yerleşik piyasa nizamı ile karşı karşıya gelme pahasına, 'işleyen ekonomi' çabasından taviz vermedi" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyümesinin, ilerisi için mühim ve ümit verici olduğunu söyledi.
'Büyümenin alt bileşenleri üzerine yapılan negatif yorumların, büyümeyi küçümseme eğilimlerinin dün olduğu gibi bugün de yaygın bir faaliyet olduğu' görüşünü dile getiren Müderrisoğlu, "İçlerinde az sayıda anlamlı ve tutarlı değerlendirmeye rastlansa da esas olan nokta gözden kaçırılmamalıdır. O nokta; çarkların dönmesidir" ifadesini kullandı.
Müderrisoğlu, şöyle devam etti:
"Yeri geldiğinde hakkını teslim etmek için adını zikrederim. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, epeyce risk alma, hatta yerleşik piyasa nizamı ile karşı karşıya gelme pahasına, 'işleyen ekonomi' çabasından taviz vermedi.
Hepimiz biliyoruz ki... Duran bir aracı hareket ettirmenin maliyeti ile hareket halinde iken yavaşlayan aracı hızlandırmanın maliyeti arasında ciddi farklar vardır. İşleyişi tıkanan ekonomi sosyal sorunlar üretirken, çarkların döndüğü ekonomi her türlü sosyal mühendisliği er ya da geç boşa çıkarır.
İşte bu nedenle Türkiye, ister baz etkisi densin, ister dış talep veya başka faktörlerle izah edilsin, büyüme dinamiğini yakaladı mı hep ezber bozar. Önemli olan bu büyümeye, düşen enflasyon ve düşük faiz ortamının da katkı sağlaması için atılacak adımlar ve piyasanın uyumudur."
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