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Sağlık Bakanı: Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş kişiler
Sağlık Bakanı: Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş kişiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T20:31+0300
2021-09-02T21:12+0300
yaşam
fahrettin koca
türkiye
aşılama
koronavirüs
mahmut özer
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK başkanı Erol Özvar da katıldı.Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 500 bine yakın aktif vakanın yüzde 81'nin tam aşılı olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi.Bakan Koca, "Vefat edenlerin yüzde 10'u tam aşılı kişiler. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş kişiler" diye konuştu.Sağlık Bakanı hastaneye yatışlara yönelik verdiği bilgide "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir" açıklamasında bulundu.Bakan Koca artan vakalarla ilgili, "Vaka sayıları artış hızında. Vaka sayıları oldukça yüksek, vefat sayılarımız da artıyor. Varyantların daha çok bulaşıcılığı artırdığını biliyoruz. Şu dönemde kısıtlamaları gündemimize almadık" ifadesini kullandı. Bakan Koca, yeni vakaların da genç yaş gruplarını kapsadığını söyledi.Aşılama oranıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Çift doz aşı oranı yüzde 60'ı aştı. Tüm gayretimiz yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak. Çocuklara okulda hastalık bulaşır mı sorusu sorulabilir. Bunu düşünüyorsak önce kendimiz tedbirlere uymalıyız" diye konuştu.Sağlık Bakanı Koca'nın ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, "Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır." dedi.YÖK Başkanı Erol Özvar da üniversitelerde alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Üniversitelerimiz hibrit modeli ile birlikte yüz yüze ders yapma imkanlarının yanı sıra derslerinin bir kısmını , derslerin yüzde 40'nı online yapabilme yetkisine haizdir" dedi.YÖK Başkanı Özvar yüz yüze eğitimin detaylarını şöyle anlattı:"Üniversiteler, bu salgın ortamında öğretimi sürdürmeyi başardı. Biz 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde eğitimi yüz yüze sürdürme kararı aldık. Üniversitelerimiz yüz yüze eğtiim kararından itibaren her üniversitemiz kendi kurullarıyla, kendi senatolarıyla bu yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almış oldular.Gerek kampüs ortamlarında uygulanacak kurallar, gerekse eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili olarak bütün üniversitelere yönelik bir kılavuz çalışması gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile hazırlanan kılavuzu üniversitelerle paylaştık.Yerleşkelerde alınması gereken tüm tedbirler alındı. Karma tabir edilen öğretim usullerini üniversiteler tarafından kullanabileceğini karara bağladık. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim-öğretimin aksamaması hususunda bu hibrti veya harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler. Üniversitelerimizn elinde bu modellerden her birini kullanabilme yetkisi mevcut. Üniversitelerimiz harmanlanmış ya da hibrit modeliyle birlikte yüz yüze eğitim vermenin yanı sıra derslerin yüzde 40'ını çevrimiçi yapabilme yetkisi bulunmakta. Üniversitelerimizn her biri bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları tamamladı.Üniversitelerimiz şu an da hangi derslerini yüz yüze hangi derslerini online yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış durumda."
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fahrettin koca, türkiye, aşılama, koronavirüs, mahmut özer

Sağlık Bakanı: Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş kişiler

20:31 02.09.2021 (güncellendi: 21:12 02.09.2021)
© AAKoronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş kişiler" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK başkanı Erol Özvar da katıldı.
Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 500 bine yakın aktif vakanın yüzde 81'nin tam aşılı olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi.
Bakan Koca, "Vefat edenlerin yüzde 10'u tam aşılı kişiler. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş kişiler" diye konuştu.
Sağlık Bakanı hastaneye yatışlara yönelik verdiği bilgide "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca artan vakalarla ilgili, "Vaka sayıları artış hızında. Vaka sayıları oldukça yüksek, vefat sayılarımız da artıyor. Varyantların daha çok bulaşıcılığı artırdığını biliyoruz. Şu dönemde kısıtlamaları gündemimize almadık" ifadesini kullandı. Bakan Koca, yeni vakaların da genç yaş gruplarını kapsadığını söyledi.
Aşılama oranıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Çift doz aşı oranı yüzde 60'ı aştı. Tüm gayretimiz yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak. Çocuklara okulda hastalık bulaşır mı sorusu sorulabilir. Bunu düşünüyorsak önce kendimiz tedbirlere uymalıyız" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca'nın ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, "Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır." dedi.
YÖK Başkanı Erol Özvar da üniversitelerde alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Üniversitelerimiz hibrit modeli ile birlikte yüz yüze ders yapma imkanlarının yanı sıra derslerinin bir kısmını , derslerin yüzde 40'nı online yapabilme yetkisine haizdir" dedi.
YÖK Başkanı Özvar yüz yüze eğitimin detaylarını şöyle anlattı:
"Üniversiteler, bu salgın ortamında öğretimi sürdürmeyi başardı. Biz 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde eğitimi yüz yüze sürdürme kararı aldık. Üniversitelerimiz yüz yüze eğtiim kararından itibaren her üniversitemiz kendi kurullarıyla, kendi senatolarıyla bu yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almış oldular.
Gerek kampüs ortamlarında uygulanacak kurallar, gerekse eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili olarak bütün üniversitelere yönelik bir kılavuz çalışması gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile hazırlanan kılavuzu üniversitelerle paylaştık.
Yerleşkelerde alınması gereken tüm tedbirler alındı. Karma tabir edilen öğretim usullerini üniversiteler tarafından kullanabileceğini karara bağladık. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim-öğretimin aksamaması hususunda bu hibrti veya harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler. Üniversitelerimizn elinde bu modellerden her birini kullanabilme yetkisi mevcut. Üniversitelerimiz harmanlanmış ya da hibrit modeliyle birlikte yüz yüze eğitim vermenin yanı sıra derslerin yüzde 40'ını çevrimiçi yapabilme yetkisi bulunmakta. Üniversitelerimizn her biri bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları tamamladı.
Üniversitelerimiz şu an da hangi derslerini yüz yüze hangi derslerini online yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış durumda."
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