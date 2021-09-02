Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Çanakkale'de CHP Kadın Kolları'na saldırı
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210902/saglik-bakani-koca-18-yas-ve-ustu-nufusumuzun-yuzde-785i-birinci-doz-asisini-yaptirdi-1048552238.html
Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı
Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı
Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı" açıklamasını yaptı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T16:11+0300
2021-09-02T16:11+0300
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1044414649_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b48139dd6c27b59f0bf3da2f27fc30bd.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devam eden aşılama kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1044414649_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_78ffe62fb3501c6af127fd748974d307.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı

16:11 02.09.2021
© AA / Aytuğ Can SencarSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA / Aytuğ Can Sencar
Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devam eden aşılama kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.
Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız."
510000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:39Çanakkale'de CHP Kadın Kolları'na saldırı
16:37‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi kapısını açıyor: ‘Kadim ama yorgun kent için neler yapabiliriz?’
16:36Batı medyası mercek altına aldı: Kuzey Kore lideri Kim'i hiç bu kadar zayıf görmemiştiniz
16:27Dolar fiyatlarında 4 ayın en düşük seviyesi
16:2535 yılını Nuh'un gemisini aramaya adayan araştırmacıya vasiyeti üzerine Ağrı Dağı manzaralı mezarlık
16:24Bodrum ve Milas'ta orman yangını
16:14McDonald's ABD'de işgücü sıkıntısı gerekçesiyle 14 yaşındaki çocukları işe alıyor
16:14İkinci el cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
16:11Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı
16:08Büyük Kuzey Savaşı’nı anlatırken dili sürçen Putin’i öğrenci düzeltti
15:59Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması
15:51EURO 2020'de izlenme rekoru
15:41RG: Rus gıda ürünleri sevkiyatında Çin liderliği Türkiye’ye bıraktı
15:39Kremlin: ABD'nin Kiev'e askeri yardımı Donbass'taki gerginliği tırmandırabilir
15:36Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle gitti
15:28AB veri yasaları kapsamında en yüksek ikinci ceza WhatsApp'a kesildi: 225 milyon euro
15:25Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun' anlayışı şu an işlemez
15:19Yolda yürüyen kadını 'Ben Hızır’ım, ziynet eşyalarını ver' deyip dolandırdı, 5 yıl hapis cezası aldı
15:17Samsun'da kurtarma kazısında ortaya çıkan kalp desenli mozaik müzede sergilenecek
15:13Taliban Sözcüsü Mücahid: Çin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek