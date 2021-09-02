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Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı
Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı
Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı" açıklamasını yaptı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T16:11+0300
2021-09-02T16:11+0300
2021-09-02T16:11+0300
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devam eden aşılama kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı
Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı
Sağlık Bakanı Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devam eden aşılama kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.
Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız."