https://tr.sputniknews.com/20210902/samsunda-kurtarma-kazisinda-ortaya-cikan-kalp-desenli-mozaik-muzede-sergilenecek-1048550172.html

Samsun'da kurtarma kazısında ortaya çıkan kalp desenli mozaik müzede sergilenecek

Samsun'da kurtarma kazısında ortaya çıkan kalp desenli mozaik müzede sergilenecek

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurtarma kazısında bir kilisenin taban döşemesi olarak ortaya çıkarılan kalp desenli mozaik müzede sergilenecek. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T15:17+0300

2021-09-02T15:17+0300

2021-09-02T15:17+0300

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arkeolojik kalıntı

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Özgüney Mahallesi'nde bir kişinin tarlasında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede Samsun Müze Müdürlüğü uzmanlarının incelemesinde mozaik parçalarına rastlandığını belirtti.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin ardından 1.5 ay süren bir kurtarma kazısı yaptıklarını ifade eden İpekdal, "Geçtiğimiz temmuz ayında yaklaşık 10 işçi ve 3 uzmanın nezaretinde kurtarma kazı çalışması yürütüldü. Milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla tarihlediğimiz bir kilisenin taban mozaiğine ulaşıldı. Daha önce yapılan kaçak kazılar ya da doğal sonuçlardan mozaiğin büyük bir bölümü tahrip edilmiş şekilde ortaya çıktı" dedi.Kazı alanında uzmanların zeminin tamamını açtığını ve kilise tabanında tahrip edilmemiş 20 metrekare iki parça mozaik parçası tespit edildiğini dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal, şunları söyledi:İpekdal, bölgede İstanbul Üniversitesi'nden uzman bir ekibe jeofizik incelemesi de yaptırıldığını belirterek, kazı alanında kapatma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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türkiye, samsun, kültür, kazı, arkeoloji, kalıntı, arkeolojik kalıntı