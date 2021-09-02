https://tr.sputniknews.com/20210902/satin-alacakmis-gibi-inceledi-altin-bilezikle-kuyumcudan-kosarak-kacti-1048555017.html

Satın alacakmış gibi inceledi, altın bilezikle kuyumcudan koşarak kaçtı

Satın alacakmış gibi inceledi, altın bilezikle kuyumcudan koşarak kaçtı

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcuda satın alma bahanesiyle incelediği altın bileziği çalan kapkaççı yakalandı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T17:13+0300

2021-09-02T17:13+0300

2021-09-02T17:15+0300

türkiye

hırsızlık

kahramanmaraş

altın

kuyumcu

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Kuyumcuya müşteri gibi gelen 21 yaşındaki Ahmet D. isimli şahıs gözüne kestirdiği bileziği incelemek için kuyumcudan istedi. 10 bin TL değerindeki bileziği inceleyen Ahmet D., kuyumcu başka bir müşteriyle ilgilenirken hızla elindeki bilezikle kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kuyumcu, şahsın arkasından koşmaya başladı ancak yakalayamayınca polisten yardım istedi.Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Çevrede arama yapan ekipler, kuyumcuya 500 metre uzaklıktaki bir cami içerisinde Ahmet D.’yi kıyafetini değiştirirken yakaladı. Çaldığı bilezik de şahsın cebinden çıktı.Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Ahmet D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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türkiye

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hırsızlık, kahramanmaraş, altın, kuyumcu