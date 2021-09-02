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Sazlıdere Barajı'nda içme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı
Sazlıdere Barajı'nda içme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı
Sazlıdere Barajı Domuz deresi mevkisinde içme suyu havzalarında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerini dolduran, kurutan ve şeklini değiştiren 3 kişiye 32... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T17:23+0300
2021-09-02T17:36+0300
istanbul
su
para cezası
sazlıdere barajı
türkiye
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrolörleri ile birlikte Sazlıdere Barajı’nda 31 Ağustos günü denetim yapıldı.Bu denetimlerde içme suyu havzalarında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerinin doldurulduğu, kurutulduğu; şeklini değiştirme çalışmaları yapıldığı tespit edildi.Sazlıdere Barajı Domuz deresi mevkisinde içme suyu havzasında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerin doldurulması, kurutulması ve şeklinin değiştirilmesi faaliyetlerinde bulunan 3 kişiye 32 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.Ayrıca, mevcut alanın tekrar eski haline dönüştürülmesi için 15 gün süre verildi.
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istanbul, su, para cezası, sazlıdere barajı

Sazlıdere Barajı'nda içme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı

17:23 02.09.2021 (güncellendi: 17:36 02.09.2021)
© İHASazlıdere Barajı
Sazlıdere Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© İHA
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Sazlıdere Barajı Domuz deresi mevkisinde içme suyu havzalarında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerini dolduran, kurutan ve şeklini değiştiren 3 kişiye 32 bin 700 TL para cezası kesildi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrolörleri ile birlikte Sazlıdere Barajı’nda 31 Ağustos günü denetim yapıldı.
Bu denetimlerde içme suyu havzalarında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerinin doldurulduğu, kurutulduğu; şeklini değiştirme çalışmaları yapıldığı tespit edildi.
Sazlıdere Barajı Domuz deresi mevkisinde içme suyu havzasında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerin doldurulması, kurutulması ve şeklinin değiştirilmesi faaliyetlerinde bulunan 3 kişiye 32 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, mevcut alanın tekrar eski haline dönüştürülmesi için 15 gün süre verildi.
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