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Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı'nın sırrı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı'nın sırrı' paylaşımı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'Akıncı'nın sırrı' notuyla bir video paylaştı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T11:51+0300
2021-09-02T11:55+0300
savunma
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
selçuk bayraktar
insansız hava aracı (iha)
baykar savunma
bayraktar akıncı tiha
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayraktar AKINCI TİHA’nın 6 Aralık 2019’daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklenen mesajını kendi sesinden okuduğu videoyu paylaştı.Bayraktar, paylaşımına "Akıncı'nın sırrı" notunu düştü.Baykar'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının aynı zamanda bilgisayar dili ile hex koduna çevrilmiş halinin de gömülü yazılımın içinde yer aldığı belirtildi.Açıklamada, "Bayraktar AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın gelecek nesillere ithafen yazdığı ve tarihe not düştüğü bu mesajın dahil edildiği yazılım ile görev yapmaktadır. Yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edecektir" ifadesine yer verildi.'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akıncı TİHA'nın yazılımına 'İstiklalimiz ve İstikbalimiz İçin Hep Daha İleriye' başlığıyla eklenen mesajında şu ifadeler yer alıyor:"Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık.Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. 'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye' diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."
https://tr.sputniknews.com/20210720/baykar-muharip-insansiz-ucak-sistemi-projesinden-gorseller-paylasti-1045007178.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, selçuk bayraktar, insansız hava aracı (iha), baykar savunma, bayraktar akıncı tiha

Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı'nın sırrı' paylaşımı

11:51 02.09.2021 (güncellendi: 11:55 02.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter Akıncı'nın sırrı
Akıncı'nın sırrı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'Akıncı'nın sırrı' notuyla bir video paylaştı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayraktar AKINCI TİHA’nın 6 Aralık 2019’daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklenen mesajını kendi sesinden okuduğu videoyu paylaştı.
Bayraktar, paylaşımına "Akıncı'nın sırrı" notunu düştü.
Baykar'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının aynı zamanda bilgisayar dili ile hex koduna çevrilmiş halinin de gömülü yazılımın içinde yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bayraktar AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın gelecek nesillere ithafen yazdığı ve tarihe not düştüğü bu mesajın dahil edildiği yazılım ile görev yapmaktadır. Yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edecektir" ifadesine yer verildi.

'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akıncı TİHA'nın yazılımına 'İstiklalimiz ve İstikbalimiz İçin Hep Daha İleriye' başlığıyla eklenen mesajında şu ifadeler yer alıyor:
"Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.
Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık.Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.
BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. 'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye' diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."
insansız uçak sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2021
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