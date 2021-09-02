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Şemdinli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T20:11+0300
2021-09-02T20:11+0300
2021-09-02T20:11+0300
yaşam
orman yangını
şemdinli
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İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında çıkan yangına, Orman İşletme Şefliği, Jandarma, belediye ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteğiyle müdahale edildi.Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı.Öte yandan Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
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orman yangını, şemdinli
Şemdinli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında çıkan yangına, Orman İşletme Şefliği, Jandarma, belediye ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteğiyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.