https://tr.sputniknews.com/20210902/senol-gunes-pozisyonlari-yokken-duran-toptan-gol-attilar-bizim-gol-atmamiz-gerekiyordu-1048531973.html

Şenol Güneş: Pozisyonları yokken duran toptan gol attılar, bizim gol atmamız gerekiyordu

Şenol Güneş: Pozisyonları yokken duran toptan gol attılar, bizim gol atmamız gerekiyordu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2'lik Karadağ beraberliğinden dolayı üzgün olduklarını söyledi. Güneş, ''İkinci yarı ilk 15 dakika yine oyun... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T00:22+0300

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türkiye

şenol güneş

a milli futbol takımı

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İlk yarıyı farklı bitirmeleri gerektiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Kazanmamız gereken bir maçı berabere bitirmek bizim için kötüydü. İlk yarıyı farklı bitirmeliydik. Orada ilk golü yedik. Rakibi ortak ettik. İkinci yarı 15 dakika oyun kontrolü bizde ama sonra düşüşler başladı. Pozisyonları yokken duran toptan gol attılar. Pozisyonlar bizimdi, bizim gol atmamız gerekiyordu. Üzüntü verici" dedi.Güneş, taraftarların istifa tezahüratlarında bulunması ile ilgili verilen soruyu, ''Seyirci kazanırsan alkışlar, kaybedersen olumsuz bakar. Biz elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz.'' şeklinde yanıtladı.Güneş maçla ilgili şunları söyledi''Bizim barajlarımız bellidir. Yediğimiz ilk golde o oldu bu oldu, bunlar hep konuşulabilir ama bunları birine yüklemeyi doğru bulmam. Hep birlikte kaybettik. Kazanmamız gereken bir maçı berabere bitirmek bizim için kötüydü.''

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şenol güneş, a milli futbol takımı