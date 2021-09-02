https://tr.sputniknews.com/20210902/sicaklik-dusuyor-10-ilde-kuvvetli-saganak-bekleniyor-1048537210.html

Sıcaklık düşüyor, 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Sıcaklık düşüyor, 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıkların 5 ila 10 derece azalması bekleniyor. 10 ilde kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T09:07+0300

2021-09-02T09:07+0300

2021-09-02T09:07+0300

yaşam

türkiye

uyarı

yağış

sıcaklık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827085_0:34:1200:709_1920x0_80_0_0_85b9298e17872921f2d3bb3e7a0a4130.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanağın etkili olabileceği tahmin ediliyor.Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlardan sosyal hayatta tedbirli olmaları istendi.Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.AFAD'dan uyarı geldiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Perşembe ve cuma, Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20210831/meteoroloji-kuvvetli-yagis-geliyor-1048466099.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, uyarı, yağış, sıcaklık