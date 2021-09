https://tr.sputniknews.com/20210902/sinoptaki-balatlar-kazisinda-2-bin-300-yillik-bizans-mozaikleri-bulundu-1048546238.html

Sinop'taki Balatlar kazısında 2 bin 300 yıllık Bizans mozaikleri bulundu

Sinop'taki Balatlar kazısında 2 bin 300 yıllık Bizans mozaikleri bulundu

Sinop’ta, 2 bin 300 yıllık Balatlar Yapı Topluluğu'nda süren kazılarda, mozaiklere ulaşıldı. Kazı alanının kuzeyinde yer alan Bizans dönemine ait mozaiklerin... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T13:40+0300

2021-09-02T13:40+0300

2021-09-02T13:46+0300

yaşam

mozaik

sinop

kazı çalışması

hristiyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048546111_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1e77358df490f209243ede0bf7210e1c.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 12 yıl önce başlatılan, kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmaları devam ediyor.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ve 7. yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı.Zeugma'daki mozaiklerin benzeriDaha önceki kazılarda 5. ve 6. yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti’ndekilere benzer mozaikler de bulundu. ‘Kazı çok yavaş bir süreç, bulunan mozaikleri şu an temizliyoruz’Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten kazı başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, şunları kaydetti:‘Hristiyan dünyası yakından takip ediyor’Erken Bizans dönemine ait mozaiklerin altında mezarların olduğunu belirten Prof. Dr. Köroğlu, “Onlardan bir tanesini yakın zamanda kazdık ve bireyi altından çıkardık. Bu mozaikler aslında ölen bireylerin bir adağı olarak üstünü kaplamak amacıyla yapılmış. Kompozisyonlar ise birbirine çok benzer ve tekrar motiflerden oluşuyor. Şu an 10. panoyu kazıyoruz. Bunların altında da mezar olduğuna bir işaret bu. Ayrıca mozaiklerde daha çok Hristiyan temaları içeren motifler var. Hristiyan dünyası da burayı çok yakından takip ediyor ve ziyaret alan bir bölge. Çalışmalar bittikten sonra burası güzel bir arkeolojik park olarak Sinop turizmine ve tarihine hizmet edecek” diye konuştu.

sinop

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mozaik, sinop, kazı çalışması, hristiyan