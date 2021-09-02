https://tr.sputniknews.com/20210902/taliban-katar-ile-kabil-havaalani-konusunda-henuz-anlasmaya-varamadik-1048534614.html

Taliban: Katar ile Kabil Havaalanı konusunda henüz anlaşmaya varamadık

Taliban: Katar ile Kabil Havaalanı konusunda henüz anlaşmaya varamadık

Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Katar ile Kabil Havaalanı'nın idaresi konusunda henüz bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T03:08+0300

2021-09-02T03:08+0300

2021-09-02T03:11+0300

taliban kontrolünde afganistan

katar

taliban

anlaşma

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'daki askeri varlıklarını sonlandırma kararlarının ardından Kabil Havaalanı'nın akıbetine ilişkin tartışmalar sürüyor.Taliban'ın* Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Sputnik'e yaptığı açıklamada, örgütün havaalanının işletilmesi konusunda Doha ile henüz bir anlaşmaya varamadığını belirtti.Sözcü, "Havaalanının normal işleyişine devam etmesi için durumu iyileştirmek istiyoruz. (Katar'dan) önce Türkiye, bu konuda hem lojistik hem de teknik yardım teklifinde bulundu. Bu konuda Katar ile de temasa geçtik. Ancak henüz nihai bir karara varamadık" ifadelerini kullandı.Sözcü, Taliban'ın Afgan vatandaşları ve uluslararası toplum için de büyük bir sorun teşkil eden söz konusu meseleyi çözmek istediğini de sözlerine ekledi.Daha önce Taliban, Kabil Havaalanı'nı işletmek için teknik desteğe ihtiyaçları olduğunu bildirerek, bu desteği havaalanının güvenliğini tek başlarına üstlenmeleri şartına bağlamıştı.Fakat Katar, ticari uçuşların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için havaalanının güvenliğinde yabancı tarafların paydaş olması konusunda baskı yapıyor.Dün Taliban'dan Sputnik'e yapılan açıklamada, Katar'dan teknik uzmanların yabancı güçlerin çekilmesini takiben hasar gören havaalanının restorasyonunu görüşmek üzere Kabil'e geldiği bildirilmişti.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

https://tr.sputniknews.com/20210901/rusya-talibanin-taninmasi-icin-hukumetin-olusturulmasi-beklenmeli-1048518785.html

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katar, taliban, anlaşma, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı