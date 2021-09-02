Ticaret Bakanı Muş: Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, haksız fiyat artışı yapanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak biz, piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara, tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.Bakan Muş, marketlerde arz-talep dengesi ile uyuşmayan durumlar tespit edildiğinde yaptırım uygulanacağını açıkladı. Muş, "Haksız fiyat artışları ile vatandaşımızın kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. Çarşıda, pazarda ve markette arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ile vatandaşlarımızın cebine elini uzatanlara hesap soracağız” dedi.Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı büyüme verilene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muş, “Birileri Türkiye'nin elde ettiği başarıları önemsiz göstermenin derdine düşmüş durumda. Rekor büyüme oranı açıklandı. Ülke olarak hepimiz memnuniyet duyarken bazı çevreler bu oranı küçümsemeye başladı. Bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Çamur atma yoluna gittiler. Bu anlayışın yüzde 21,7'lik büyümeyi hazmetmesini beklemiyoruz. Biz, bu sakat anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Haksız fiyat artışları ile vatandaşımızın kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. Çarşıda, pazarda ve markette arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ile vatandaşlarımızın cebine elini uzatanlara hesap soracağız” dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, haksız fiyat artışı yapanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak biz, piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara, tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.
Bakan Muş, marketlerde arz-talep dengesi ile uyuşmayan durumlar tespit edildiğinde yaptırım uygulanacağını açıkladı. Muş, "Haksız fiyat artışları ile vatandaşımızın kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. Çarşıda, pazarda ve markette arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ile vatandaşlarımızın cebine elini uzatanlara hesap soracağız” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı büyüme verilene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muş, “Birileri Türkiye'nin elde ettiği başarıları önemsiz göstermenin derdine düşmüş durumda. Rekor büyüme oranı açıklandı. Ülke olarak hepimiz memnuniyet duyarken bazı çevreler bu oranı küçümsemeye başladı. Bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Çamur atma yoluna gittiler. Bu anlayışın yüzde 21,7'lik büyümeyi hazmetmesini beklemiyoruz. Biz, bu sakat anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.