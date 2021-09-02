https://tr.sputniknews.com/20210902/tik-ugruna-galata-koprusunden-gemiye-atlayan-fenomen-gozaltina-alindi-1048547260.html

Tık uğruna Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı

Tık uğruna Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı

İstanbul Merter'de çıktığı metrobüsün üzerinde ve Sultangazi’de otobüsün üstünde yolculuk yaparak tanınan ve son olarak Galata Köprüsü'nden hareket halindeki... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T14:02+0300

2021-09-02T14:02+0300

2021-09-02T14:02+0300

türkiye

metrobüs

otobüs

galata köprüsü

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Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken sosyal medya fenomeni Yunus Emre Özer, son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, ilk olarak köprü korkuluklarına tırmandı, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atladı.Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürüldü.Görüntüler üzerine "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında soruşturma başlatan polis, Özer'i bu akşam gözaltına aldı.Özer'in polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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metrobüs, otobüs, galata köprüsü