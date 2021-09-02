https://tr.sputniknews.com/20210902/tiktoktaki-sut-kasasi-videolari-yasaklandi-1048538415.html

TikTok'taki 'süt kasası' videoları yasaklandı

TikTok'taki 'süt kasası' videoları yasaklandı

TikTok'ta son dönemde popüler hale gelen süt kasası akımı yasaklandı. Uzmanların "Merdivenden düşmekten daha kötü" olarak belirttiği bu akımın videoları artık... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T09:55+0300

2021-09-02T09:55+0300

2021-09-02T09:54+0300

dünya

video

akım

yasak

tiktok

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TikTok'ta popüler olan tehlikeli şekilde istiflenmiş ve sağlam olmayan süt kasalarından düşen insanların videoları artık yayınlanmayacak. Doktor ve sağlık kurumlarının, 'Milk Crate Challenge' adı verilen akımın yaşamı tehdit eden olası yaralanmalara neden olabileceği konusunda uyarıları sonucunda TikTok videoları kaldırma sürecinde olduğunu doğruladı. TikTok sözcüsü Fast Company bu tür videoları platformlarından kaldıracaklarını şu sözlerle açıkladı: "Tehlikeli eylemleri teşvik eden veya yücelten içeriği yasaklıyor ve bu tür içeriklerin oluşmasını önlemek ve insanları caydırmak için bu videoları yayından kaldırıyoruz. Herkesi ister çevrimiçi ister çevrimdışı olsun davranışlarında dikkatli olmaya teşvik ediyoruz."

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video, akım, yasak, tiktok