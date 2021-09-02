Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210902/tiktoktaki-sut-kasasi-videolari-yasaklandi-1048538415.html
TikTok'taki 'süt kasası' videoları yasaklandı
TikTok'taki 'süt kasası' videoları yasaklandı
TikTok'ta son dönemde popüler hale gelen süt kasası akımı yasaklandı. Uzmanların "Merdivenden düşmekten daha kötü" olarak belirttiği bu akımın videoları artık... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T09:55+0300
2021-09-02T09:54+0300
dünya
video
akım
yasak
tiktok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1b/1042733631_0:238:3071:1965_1920x0_80_0_0_80dabe6d938fc063b0c487b8a62e6323.jpg
TikTok'ta popüler olan tehlikeli şekilde istiflenmiş ve sağlam olmayan süt kasalarından düşen insanların videoları artık yayınlanmayacak. Doktor ve sağlık kurumlarının, 'Milk Crate Challenge' adı verilen akımın yaşamı tehdit eden olası yaralanmalara neden olabileceği konusunda uyarıları sonucunda TikTok videoları kaldırma sürecinde olduğunu doğruladı. TikTok sözcüsü Fast Company bu tür videoları platformlarından kaldıracaklarını şu sözlerle açıkladı: "Tehlikeli eylemleri teşvik eden veya yücelten içeriği yasaklıyor ve bu tür içeriklerin oluşmasını önlemek ve insanları caydırmak için bu videoları yayından kaldırıyoruz. Herkesi ister çevrimiçi ister çevrimdışı olsun davranışlarında dikkatli olmaya teşvik ediyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20210806/taksim-meydaninda-saka-yapan-tiktok-fenomeni-tepki-cekti-1045174912.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1b/1042733631_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_9f13037e2c61705f2debc557e4005cd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, akım, yasak, tiktok

TikTok'taki 'süt kasası' videoları yasaklandı

09:55 02.09.2021
© AFP 2021 / Lionel BonaventureTiktok
Tiktok - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AFP 2021 / Lionel Bonaventure
Abone ol
TikTok'ta son dönemde popüler hale gelen süt kasası akımı yasaklandı. Uzmanların "Merdivenden düşmekten daha kötü" olarak belirttiği bu akımın videoları artık TikTok'ta paylaşılmayacak.
TikTok'ta popüler olan tehlikeli şekilde istiflenmiş ve sağlam olmayan süt kasalarından düşen insanların videoları artık yayınlanmayacak.
Doktor ve sağlık kurumlarının, 'Milk Crate Challenge' adı verilen akımın yaşamı tehdit eden olası yaralanmalara neden olabileceği konusunda uyarıları sonucunda TikTok videoları kaldırma sürecinde olduğunu doğruladı.
TikTok sözcüsü Fast Company bu tür videoları platformlarından kaldıracaklarını şu sözlerle açıkladı:
"Tehlikeli eylemleri teşvik eden veya yücelten içeriği yasaklıyor ve bu tür içeriklerin oluşmasını önlemek ve insanları caydırmak için bu videoları yayından kaldırıyoruz. Herkesi ister çevrimiçi ister çevrimdışı olsun davranışlarında dikkatli olmaya teşvik ediyoruz."
TikTok fenomenine tepki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2021
DÜNYA
Taksim Meydanı’nda şaka yapan TikTok fenomeni tepki çekti
6 Ağustos, 09:33
101000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:35Yeni kurulan kadın futbolu derneğinde yöneticilerin hepsi erkek
10:27Sabah yazarı Müderrisoğlu: Berat Albayrak 'işleyen ekonomi' çabasından taviz vermedi
10:18Gazeteci Ersoy: Kontrol noktasında aracımızı durdurup, 'Artık sakalınızı kesmeyin' dediler
10:16Bakan Koca: Bize ne oldu?
10:05Selvi: Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na karşı yeni hamleler
10:05İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi
09:55TikTok'taki 'süt kasası' videoları yasaklandı
09:49CHP’li Akın'dan Ankara-Sivas YHT ile ilgili uyardı: Yaklaşık 80 kilometresi eski hattan oluşuyor
09:47Ahmet Hakan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a: Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de
09:35ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'ndan çelişkili 'Taliban'la iş birliği' açıklamaları
09:27Koronavirüse karşı yeni tedbirler masada
09:15Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
09:07Sıcaklık düşüyor, 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
08:54Kılıçdaroğlu: Gençler, sizi unuttuğumu zannetmeyin, benden haber bekleyin
08:29Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan Mina ile Sırbistan'da bir araya geldi
08:08İstanbul Emniyet Müdürlüğü il içi atamaları belli oldu
07:47Erdoğan'dan çeşitli bakanlık ve kurumlara atama
07:26Uyuşturucu satıcısına işkence yapan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
06:59New York'ta sel: Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor
06:42İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 134 bin kişi sorgulandı