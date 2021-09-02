https://tr.sputniknews.com/20210902/tiyatro-ve-sinema-sanatcisi-nusret-cetinel-son-yolculuguna-ugurlandi-1048557731.html

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel'in cenazesi toprağa verildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T18:47+0300

2021-09-02T18:47+0300

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yaşam

türkiye

sanat

dizi

oyuncu

tiyatro

nusret çetinel

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Çetinel için Kocatepe Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.Cenaze törenine Çetinel'in ailesi, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve sanatçı Tamer Karadağlı katıldı.Nusret Çetinel'in cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.Nusret Çetinel kimdir?Ankara'da 1952'de dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.Ankara'da çekilen Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere pek çok dizi ve filmde rol aldı.

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türkiye, sanat, dizi, oyuncu, tiyatro, nusret çetinel