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Trabzon'da 3 kızını öldüren imamdan intihar girişimi
Trabzon'da 3 kızını öldüren imamdan intihar girişimi
Trabzon'un Of ilçesinde çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş'ı tabancayla başlarından vurup öldüren imam Emre Göktaş'ın intihar... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T18:01+0300
2021-09-02T18:01+0300
türkiye
polis
trabzon
imam
çocuk
cinayet
emniyet
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İmam Emre Göktaş, 31 Ağustos Salı günü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayıp 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çay bahçesine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Emre Göktaş da suç aleti tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Çocukların cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından 3 kardeş, dün Çaykara ilçesi Taşhanpazarı Mahallesi'nde toprağa verildi. Emre Göktaş da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İntihar girişiminde bulunduCezavinde tek hücrede kalan Göktaş, bir saat önce bileklerini keserek intihar etmek istedi. Cezaevi yönetimi tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Emre Göktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yeni ayrıntılar ortaya çıktıRize’deki Fener Camisi’nde görev yapan Göktaş’ın sürekli cami imamı ve cemaatle tartıştığı, kavga ettiği ve sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.Disiplinsiz hareketlerini sürdüren ve hakkında sürekli şikayetler yapılan Göktaş’ın Rize İl Müftülüğü’ne çağrılarak uyarıldığı belirtildi. Göktaş’ın devam eden disiplinsiz hareketleri nedeniyle 2 ay önce görev yerinin değiştirildiği, Trabzon’un Of İlçe Müftülüğü emrine verildiği ifade edildi.
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polis, trabzon, imam, çocuk, cinayet, emniyet

Trabzon'da 3 kızını öldüren imamdan intihar girişimi

18:01 02.09.2021
© İHA / KENAN AKYÜZ3 çocuğunu öldüren imam
3 çocuğunu öldüren imam - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© İHA / KENAN AKYÜZ
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Trabzon'un Of ilçesinde çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş'ı tabancayla başlarından vurup öldüren imam Emre Göktaş'ın intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
İmam Emre Göktaş, 31 Ağustos Salı günü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayıp 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çay bahçesine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Emre Göktaş da suç aleti tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Çocukların cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından 3 kardeş, dün Çaykara ilçesi Taşhanpazarı Mahallesi'nde toprağa verildi. Emre Göktaş da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İntihar girişiminde bulundu

Cezavinde tek hücrede kalan Göktaş, bir saat önce bileklerini keserek intihar etmek istedi. Cezaevi yönetimi tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Emre Göktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Rize’deki Fener Camisi’nde görev yapan Göktaş’ın sürekli cami imamı ve cemaatle tartıştığı, kavga ettiği ve sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.
Disiplinsiz hareketlerini sürdüren ve hakkında sürekli şikayetler yapılan Göktaş’ın Rize İl Müftülüğü’ne çağrılarak uyarıldığı belirtildi. Göktaş’ın devam eden disiplinsiz hareketleri nedeniyle 2 ay önce görev yerinin değiştirildiği, Trabzon’un Of İlçe Müftülüğü emrine verildiği ifade edildi.
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