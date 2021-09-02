https://tr.sputniknews.com/20210902/trafikten-men-edilen-taksinin-surucusu-adam-mi-ezdim-1048540133.html

Trafikten men edilen taksinin sürücüsü: Adam mı ezdim

Trafikten men edilen taksinin sürücüsü: Adam mı ezdim

Beyoğlu'nda taksicilere yönelik yapılan denetimlerde İBB tarafından çalışma belgeleri iptal edilen 3 taksi trafikten men edildi. Trafikten men edilen taksinin... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T10:55+0300

2021-09-02T10:55+0300

2021-09-02T10:55+0300

türkiye

istanbul

trafik

polis

beyoğlu

istanbul büyükşehir belediyesi

ukome

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İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde taksicilere yönelik denetim yaptı.Denetimlerde durdurulan taksi sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılırken, taksimetreler de incelendi. Tam zamanlı şoför bulunmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma belgeleri iptal edilen 3 taksi trafikten men edildi. Trafikten men edilen taksiler, çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.Öte yandan, denetim sırasında 'daha fazla ceza yazılsın, sadece turistleri alıyorlar' diye bağıran kişi ile taksiciler arasında tartışma yaşandı. Polisin uyarısının ardından tartışma büyümeden sonlandı.‘Türk vatandaşı olduğumuz için taksiye binemiyoruz"Taksicilere tepki gösteren Ziya Solgun, "Türk vatandaşı olduğumuz için taksiye binemiyoruz. Taksi şoförlerinin çoğu Arap turistleri götürmeye çalışıyor. 5 metre gidilen yere 50 lira alıyorlar. Ben dün Nişantaşı'nda yarım saat bekledim. Araba boş geçiyor 'ben arabayı teslim etmeye gidiyorum' diyor" dedi.‘Bir derdin, sıkıntın var mı diye. Kimse sormuyor’Trafikten men edilen taksinin sürücüsü Remzi Aslan şunları söyledi:‘Ben istesem günde 20 taksiyi şikayet ederim’Trafikten men edilen taksinin sürücüsü, "Ben istesem günde 20 taksiyi şikayet ederim. Bu araçlar bağlanacak mı? Bizim çoluk çocuğumuz yok mu? Yazık günah değil mi. Ne yaptık adam mı ezdik? Ruhsatımda fotoğraf yok diye aracım bağlanıyor. Sen bu ruhsatı bana verirken fotoğraf niye istemedin? Ben ne yaptım. Adam mı ezdim? Adam mı öldürdüm. Bize yazık günah değil mi?" şeklinde konuştu.

türkiye

istanbul

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istanbul, trafik, polis, beyoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi, ukome