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Trafikten men edilen taksinin sürücüsü: Adam mı ezdim
Trafikten men edilen taksinin sürücüsü: Adam mı ezdim
Beyoğlu'nda taksicilere yönelik yapılan denetimlerde İBB tarafından çalışma belgeleri iptal edilen 3 taksi trafikten men edildi. Trafikten men edilen taksinin... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T10:55+0300
2021-09-02T10:55+0300
türkiye
istanbul
trafik
polis
beyoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi
ukome
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İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde taksicilere yönelik denetim yaptı.Denetimlerde durdurulan taksi sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılırken, taksimetreler de incelendi. Tam zamanlı şoför bulunmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma belgeleri iptal edilen 3 taksi trafikten men edildi. Trafikten men edilen taksiler, çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.Öte yandan, denetim sırasında 'daha fazla ceza yazılsın, sadece turistleri alıyorlar' diye bağıran kişi ile taksiciler arasında tartışma yaşandı. Polisin uyarısının ardından tartışma büyümeden sonlandı.‘Türk vatandaşı olduğumuz için taksiye binemiyoruz"Taksicilere tepki gösteren Ziya Solgun, "Türk vatandaşı olduğumuz için taksiye binemiyoruz. Taksi şoförlerinin çoğu Arap turistleri götürmeye çalışıyor. 5 metre gidilen yere 50 lira alıyorlar. Ben dün Nişantaşı'nda yarım saat bekledim. Araba boş geçiyor 'ben arabayı teslim etmeye gidiyorum' diyor" dedi.‘Bir derdin, sıkıntın var mı diye. Kimse sormuyor’Trafikten men edilen taksinin sürücüsü Remzi Aslan şunları söyledi:‘Ben istesem günde 20 taksiyi şikayet ederim’Trafikten men edilen taksinin sürücüsü, "Ben istesem günde 20 taksiyi şikayet ederim. Bu araçlar bağlanacak mı? Bizim çoluk çocuğumuz yok mu? Yazık günah değil mi. Ne yaptık adam mı ezdik? Ruhsatımda fotoğraf yok diye aracım bağlanıyor. Sen bu ruhsatı bana verirken fotoğraf niye istemedin? Ben ne yaptım. Adam mı ezdim? Adam mı öldürdüm. Bize yazık günah değil mi?" şeklinde konuştu.
türkiye
istanbul
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istanbul, trafik, polis, beyoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi, ukome

Trafikten men edilen taksinin sürücüsü: Adam mı ezdim

10:55 02.09.2021
© DHATrafikten men edilen taksinin sürücüsü
Trafikten men edilen taksinin sürücüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© DHA
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Beyoğlu'nda taksicilere yönelik yapılan denetimlerde İBB tarafından çalışma belgeleri iptal edilen 3 taksi trafikten men edildi. Trafikten men edilen taksinin sürücüsü "Ben ne yaptım. Adam mı ezdim? Adam mı öldürdüm. Bize yazık günah değil mi" dedi.
İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde taksicilere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde durdurulan taksi sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılırken, taksimetreler de incelendi. Tam zamanlı şoför bulunmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma belgeleri iptal edilen 3 taksi trafikten men edildi. Trafikten men edilen taksiler, çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.
Öte yandan, denetim sırasında 'daha fazla ceza yazılsın, sadece turistleri alıyorlar' diye bağıran kişi ile taksiciler arasında tartışma yaşandı. Polisin uyarısının ardından tartışma büyümeden sonlandı.

‘Türk vatandaşı olduğumuz için taksiye binemiyoruz"

Taksicilere tepki gösteren Ziya Solgun, "Türk vatandaşı olduğumuz için taksiye binemiyoruz. Taksi şoförlerinin çoğu Arap turistleri götürmeye çalışıyor. 5 metre gidilen yere 50 lira alıyorlar. Ben dün Nişantaşı'nda yarım saat bekledim. Araba boş geçiyor 'ben arabayı teslim etmeye gidiyorum' diyor" dedi.

‘Bir derdin, sıkıntın var mı diye. Kimse sormuyor’

Trafikten men edilen taksinin sürücüsü Remzi Aslan şunları söyledi:
"UKOME ile belediye anlaşamadığı için sürekli evrakları değiştiriyoruz. Memur arkadaş da neden iptal edildiğini bilmiyor. Belediye ruhsatındaki fotoğrafların renkli olması gerekiyormuş. Koronavirüs nedeniyle zaten zor günler geçiriyoruz. Şikayetim devletimden yana değil. Korona dolayısıyla sıkıntılı günler yaşanıyor. Bu sıkıntının içerisinde ekstra bir sıkıntıya ne gerek var. Birbirimizi idare etmeyeceksek… İdareden kastım yolcu alıp verme konusu değil. Televizyonda bir taksicinin çıkıp konuştuğunu gördün mü? Yetkili bir başkan konuşuyor. Bir sor, bir derdin, sıkıntın var mı diye. Kimse sormuyor. Bir polis çevirince arabamızı bağlamasın diye önümüzü ilikliyoruz. 15 gün bu araba yatacak. Bu 15 gün de benim kaybım, evim kiram, çoluğum çocuğum… Bir sürü insanız. “

‘Ben istesem günde 20 taksiyi şikayet ederim’

Trafikten men edilen taksinin sürücüsü, "Ben istesem günde 20 taksiyi şikayet ederim. Bu araçlar bağlanacak mı? Bizim çoluk çocuğumuz yok mu? Yazık günah değil mi. Ne yaptık adam mı ezdik? Ruhsatımda fotoğraf yok diye aracım bağlanıyor. Sen bu ruhsatı bana verirken fotoğraf niye istemedin? Ben ne yaptım. Adam mı ezdim? Adam mı öldürdüm. Bize yazık günah değil mi?" şeklinde konuştu.
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