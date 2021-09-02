https://tr.sputniknews.com/20210902/turkiye-ile-katar-kabil-havaalanina-mali-destek-sagladi-1048561042.html

'Türkiye ile Katar, Kabil Havaalanı'na mali destek sağladı'

'Türkiye ile Katar, Kabil Havaalanı'na mali destek sağladı'

Afgan medyası, Kabil Havaalanı'nın Türkiye ve Katar'ın sağladığı mali yardım sayesinde önümüzdeki günlerde yeniden faaliyete geçebileceğini bildirdi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T22:07+0300

2021-09-02T22:07+0300

2021-09-02T22:07+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

türkiye

katar

taliban

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Tolo News televizyonu, Taliban örgütünden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye ve Katar’ın Kabil Havaalanı'nın yeniden açılması için mali destek sağladığını bildirdi. Havaalanının bu sayede önümüzdeki günlerde yeniden faaliyete geçebileceği kaydedildi.Taliban temsilcisi Şir Muhammed Abbas Stanekzay, "Kabil Havalimanı, Katar ve Türkiye’nin 30 milyon dolarlık mali desteği sayesinde önümüzdeki 2 gün için yeniden faaliyete geçecek" ifadelelerini kullandı.

afganistan

katar

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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afganistan, türkiye, katar, taliban, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı