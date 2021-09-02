https://tr.sputniknews.com/20210902/turkiyenin-enerji-faturasi-kabaracak-1048548792.html

Türkiye'nin enerji faturası kabaracak

Türkiye'nin enerji faturası kabaracak

Sıvılaştırılmış doğalgaz tedarik imkanlarının artması, petrolün ucuzlaması ve pandeminin talebi düşürmesiyle gaz fiyatlarında yaşanan gevşeme, son dönemde... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T14:40+0300

2021-09-02T14:40+0300

2021-09-02T14:41+0300

ekonomi

türkiye

doğalgaz

fatura

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101493/12/1014931201_16:0:978:541_1920x0_80_0_0_722a60612ddba78b747826dece5bbe2b.jpg

Türkiye'de enerji piyasasının en dominant ürününün doğalgaz olduğunu söylemek mümkün. Çünkü doğalgaz petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelerden etkilendiği gibi, enerjinin en yaygın kullanım formlarından elektrik üzerinde de belirleyici bir role sahip. Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde dörtte birden fazla bir payı bulunan doğalgaz çevrim santralleri, en rahat aç-kapa yapabilen tesisler olarak, elektrik arz-talebindeki gelişmelerin yönetilmesinde özel bir rol de üstleniyor.Türkiye’de doğalgaz alanındaki gelişmeleri öteden beri yakından izleyen isimlerden biri ile, BOTAŞ’ın eski Gaz Alım Dairesi Başkanlarından, enerji piyasaları uzmanı Ali Arif Aktürk, Dünya'dan Mehmet Kara ile konuştu.'Türkiye ucuzluktan faydalandı'Petrol ve doğalgaz fiyatlarında son zamanlarda yaşanan yükseliş ve bunun olası etkileriyle ilgili soruları yanıtlayan Aktürk, son beş altı yıldan bu yana teknoloji ve altyapıdaki gelişmelerin etkisiyle spot LNG piyasasının büyüyüp yaygınlaştığına işaret ederek, şunları söyledi:"2020 yılında ise tüm dünyada pandeminin etkisiyle ekonomiler daralınca petrol doğalgaz fiyatları geriledi. Türkiye de bundan yararlandı ve 2020 yılında oransal olarak tarihinin en yüksek LNG ithalatını gerçekleştirdi."Ancak Aktürk, pandemi etkisiyle ötelenmiş talep devreye girince 2020 yılının son çeyreğinden itibaren yükselişe geçen gaz fiyatlarının son dönemde rekor seviyelere ulaştığını ifade etti. Aktürk, şu değerlendirmede bulundu:'Petrolde yükseliş gazı da etkiler'Türkiye’nin uzun vadeli doğalgaz ithalat kontratlarının halen ağırlıklı olarak petrole endeksli olduğunu hatırlatan Aktürk şöyle devam etti: “Türkiye’nin uzun dönemli kontratlar kapsamında ithal ettiği doğalgaza ödediği fiyat üç ayda bir, son altı aylık dönemlerin verileri dikkate alınarak yeniden hesaplanıyor. Türkiye, buna göre belirlenen fiyatlardan gaz alıyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye’nin uzun vadeli kontratlardaki fiyatlarını etkileyecektir.”‘Yeni gaz tedarik kaynakları bulunmalı’Aktürk, Türkiye’de kış döneminde özellikle konutlardaki talep artışı nedeniyle spot doğalgaz tedarik ihtiyacının arttığını, doğalgaz çevrim santrallerinin gaz kullanımının da yükseldiğini anlattı. Artan talebi karşılayabilmek için Türkiye’nin yeni kaynaklardan gaz ithal etmesi gerektiğini kaydeden Aktürk “Türkiye’nin kontrata bağlanmış tedarik imkanı 42 milyar metreküp. Oysa toplam talebin 60 milyar metreküplere varacağını söyleyenler var. Bu kadar olmasa bile 57-58 milyar metreküpe ulaşılacaktır” dedi.'İtalya piyasasına endeksli fiyattan Hazar gazı alınacak'Ali Arif Aktürk, Türkiye’nin Azerbaycan ile üç yıllık spot boru gazı anlaşması yaptığına ilişkin haberler yayınlandığını belirterek “Yine de ilave spot LNG’ye ihtiyaç olacak” ifadesini kullandı. Aktürk şöyle konuştu: 'Gaz faturası 2 milyar dolar artar'Ekim ayından sonra da hava sıcaklıklarına göre değişecek olsa da ısınma amaçlı gaz talebinin artacağını ifade eden Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20210605/bakan-soyludan-dogalgaz-mesaji-biz-ne-kadar-bulursak-onlar-o-kadar-catlayacak-varsin-catlasinlar-1044665048.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, doğalgaz, fatura, enerji