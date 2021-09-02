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Twitter’a yeni özellik geliyor
Twitter’a yeni özellik geliyor
Twitter, sözlü tacize karşı önlem olarak 'Güvenlik Modu'nun test edilmeye başlandığını açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T13:26+0300
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Twitter, kullanıcıların paylaşım kurallarında yeni bir değişikliğe daha gidiyor. Uygulama üzerinden yaşanan tartışmalarda saldırgan ve taciz içerikli yorumların otomatik olarak bloke edilebileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 'Güveli Mod'un test aşamasında olduğunu açıklayan şirket, yeni özelliği "Taciz içerikli ve spam içerikli yorumları otomatik engelleyebilecek bir özellik. Böylelikle, tartışmaya geri dönebilirsiniz" ifadeleriyle duyurdu.
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duyuru, özellik, twitter

Twitter’a yeni özellik geliyor

13:26 02.09.2021 (güncellendi: 13:29 02.09.2021)
© AP Photo / Matt RourkeTwitter logo
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Matt Rourke
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Twitter, sözlü tacize karşı önlem olarak 'Güvenlik Modu'nun test edilmeye başlandığını açıkladı.
Twitter, kullanıcıların paylaşım kurallarında yeni bir değişikliğe daha gidiyor.
Uygulama üzerinden yaşanan tartışmalarda saldırgan ve taciz içerikli yorumların otomatik olarak bloke edilebileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
'Güveli Mod'un test aşamasında olduğunu açıklayan şirket, yeni özelliği "Taciz içerikli ve spam içerikli yorumları otomatik engelleyebilecek bir özellik. Böylelikle, tartışmaya geri dönebilirsiniz" ifadeleriyle duyurdu.
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