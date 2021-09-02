Twitter’a yeni özellik geliyor

Twitter, kullanıcıların paylaşım kurallarında yeni bir değişikliğe daha gidiyor. Uygulama üzerinden yaşanan tartışmalarda saldırgan ve taciz içerikli yorumların otomatik olarak bloke edilebileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 'Güveli Mod'un test aşamasında olduğunu açıklayan şirket, yeni özelliği "Taciz içerikli ve spam içerikli yorumları otomatik engelleyebilecek bir özellik. Böylelikle, tartışmaya geri dönebilirsiniz" ifadeleriyle duyurdu.
Twitter, sözlü tacize karşı önlem olarak 'Güvenlik Modu'nun test edilmeye başlandığını açıkladı.
Twitter, kullanıcıların paylaşım kurallarında yeni bir değişikliğe daha gidiyor.
Uygulama üzerinden yaşanan tartışmalarda saldırgan ve taciz içerikli yorumların otomatik olarak bloke edilebileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
'Güveli Mod'un test aşamasında olduğunu açıklayan şirket, yeni özelliği "Taciz içerikli ve spam içerikli yorumları otomatik engelleyebilecek bir özellik. Böylelikle, tartışmaya geri dönebilirsiniz" ifadeleriyle duyurdu.