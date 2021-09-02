https://tr.sputniknews.com/20210902/twitter-guvenlik-modu-ozelligini-test-etmeye-basladiklarini-acikladi-1048545972.html

Twitter’a yeni özellik geliyor

Twitter’a yeni özellik geliyor

Twitter, sözlü tacize karşı önlem olarak 'Güvenlik Modu'nun test edilmeye başlandığını açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T13:26+0300

2021-09-02T13:26+0300

2021-09-02T13:29+0300

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Twitter, kullanıcıların paylaşım kurallarında yeni bir değişikliğe daha gidiyor. Uygulama üzerinden yaşanan tartışmalarda saldırgan ve taciz içerikli yorumların otomatik olarak bloke edilebileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 'Güveli Mod'un test aşamasında olduğunu açıklayan şirket, yeni özelliği "Taciz içerikli ve spam içerikli yorumları otomatik engelleyebilecek bir özellik. Böylelikle, tartışmaya geri dönebilirsiniz" ifadeleriyle duyurdu.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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duyuru, özellik, twitter