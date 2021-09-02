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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biden ile güvenlik meselelerini görüştüm
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biden ile güvenlik meselelerini görüştüm
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede güvenlik meselelerinin ele alındığını belirtti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T00:06+0300
2021-09-02T00:22+0300
dünya
ukrayna
beyaz saray
joe biden
görüşme
vladimir zelenskiy
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ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'daki ikili görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere hitap etti.Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılına gelinmesiyle ABD-Ukrayna ortaklığının önemli bir noktada olduğunu kaydeden Biden, "ABD, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürmektedir" diye konuştu.Görüşmede, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonu için yapılacak reformları ele alacaklarını belirten Biden, ayrıca 60 milyon dolarlık yeni bir güvenlik paketi üzerinde de konuşacaklarını kaydetti.Görüşme sonrası Zelenskiy'den açıklama: Güvenlik meselelerini ele aldıkGörüşmenin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Görüşmede öncelik, güvenlik meseleleriydi. Özellikle Donbas'ta, işgal altındaki Kırım'da, Karadeniz-Azak bölgesinin güvenliği ve Ukrayna ve Avrupa Birliği'in enerji güvenliği" ifadelerini kullandı.Ukrayna lideri, "Gözaltına alınan yaklaşık 450 Ukraynalının listesini, müştereken serbest bırakılmalarını talep etmek üzere Başkan'a teslim ettik" diye ekledi.Ortak açıklama: ABD, Ukrayna'ya yönelik askeri eğitim programını sürdürecekGörüşme sonrası yayınlanan ortak yazılı açıklamada ise, ABD'nin Kiev'e yönelik askeri eğitim programını sürdüreceği belirtildi.Açıklamada, "Ukrayna'nın NATO'nun Gelişmiş Fırsatlar Ortağı statüsüne uygun olarak sağlam eğitim ve tatbikat programımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz" denildi.ABD'nin, Ukrayna'nın yeni bir savunma sanayi stratejisinin benimsenmesi de dahil olmak üzere savunma ve reformlarında devam eden ilerlemesini takdir ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Öte yandan Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasında, tarafların nükleer risk azaltma merkezi mekanizması aracılığıyla iletişimi güvence altına almak için anlaşmaya vardığı belirtildi.Açıklamada, "ABD ve Ukrayna, Ulusal ve Nükleer Risk Azaltma Merkezi aracılığıyla 7/24 güvenli bir iletişim sürdürme konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca, 1993 yılında imzalanan Stratejik Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılmasında Ukrayna'ya Yardım ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın, karşılıklı nükleer silahların yayılmasını önleme hedeflerini ve bölgesel ve uluslararası güvenliği destekleme amacıyla 7 yıl uzatılmasında mutabık kaldık" ifadeleri yer aldı.
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ukrayna, beyaz saray, joe biden, görüşme, vladimir zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biden ile güvenlik meselelerini görüştüm

00:06 02.09.2021 (güncellendi: 00:22 02.09.2021)
© REUTERS / Jonathan ErnstBiden - Zelenskiy
Biden - Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede güvenlik meselelerinin ele alındığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'daki ikili görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere hitap etti.
Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılına gelinmesiyle ABD-Ukrayna ortaklığının önemli bir noktada olduğunu kaydeden Biden, "ABD, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürmektedir" diye konuştu.
Görüşmede, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonu için yapılacak reformları ele alacaklarını belirten Biden, ayrıca 60 milyon dolarlık yeni bir güvenlik paketi üzerinde de konuşacaklarını kaydetti.

Görüşme sonrası Zelenskiy'den açıklama: Güvenlik meselelerini ele aldık

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Görüşmede öncelik, güvenlik meseleleriydi. Özellikle Donbas'ta, işgal altındaki Kırım'da, Karadeniz-Azak bölgesinin güvenliği ve Ukrayna ve Avrupa Birliği'in enerji güvenliği" ifadelerini kullandı.
Ukrayna lideri, "Gözaltına alınan yaklaşık 450 Ukraynalının listesini, müştereken serbest bırakılmalarını talep etmek üzere Başkan'a teslim ettik" diye ekledi.

Ortak açıklama: ABD, Ukrayna'ya yönelik askeri eğitim programını sürdürecek

Görüşme sonrası yayınlanan ortak yazılı açıklamada ise, ABD'nin Kiev'e yönelik askeri eğitim programını sürdüreceği belirtildi.
Açıklamada, "Ukrayna'nın NATO'nun Gelişmiş Fırsatlar Ortağı statüsüne uygun olarak sağlam eğitim ve tatbikat programımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz" denildi.
ABD'nin, Ukrayna'nın yeni bir savunma sanayi stratejisinin benimsenmesi de dahil olmak üzere savunma ve reformlarında devam eden ilerlemesini takdir ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"ABD, NATO'ya katılma talepleri de dahil olmak üzere Ukrayna'nın gelecekteki dış politika rotasını dışarıdan müdahale olmaksızın belirleme hakkını desteklemektedir."
Öte yandan Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasında, tarafların nükleer risk azaltma merkezi mekanizması aracılığıyla iletişimi güvence altına almak için anlaşmaya vardığı belirtildi.
Açıklamada, "ABD ve Ukrayna, Ulusal ve Nükleer Risk Azaltma Merkezi aracılığıyla 7/24 güvenli bir iletişim sürdürme konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca, 1993 yılında imzalanan Stratejik Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılmasında Ukrayna'ya Yardım ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın, karşılıklı nükleer silahların yayılmasını önleme hedeflerini ve bölgesel ve uluslararası güvenliği destekleme amacıyla 7 yıl uzatılmasında mutabık kaldık" ifadeleri yer aldı.
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