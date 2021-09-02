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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy-Biden görüşmesi, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdı
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy-Biden görüşmesi, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmenin, ülkeler arasındaki ikili... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T05:09+0300
2021-09-02T05:09+0300
dünya
ukrayna
joe biden
görüşme
vladimir zelenskiy
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yorum yaptı.Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Kuleba, görüşmenin önceden 1 saat sürmesinin planlandığını ancak 2 saat sürdüğünü belirterek, "Liderler, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıdı" dedi.Ortak açıklama metnine atıf yapan Kuleba, "Ve bunu yenilenen ABD-Ukrayna Stratejik Ortaklık Komisyonu'nda uygulamak için (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ile birlikte çok işimiz var" ifadelerini kullandı.
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ukrayna, joe biden, görüşme, vladimir zelenskiy, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy-Biden görüşmesi, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdı

05:09 02.09.2021
© AP Photo / Fabrizio BenschUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Fabrizio Bensch
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmenin, ülkeler arasındaki ikili ilişkileri 'yeni bir seviyeye taşıdığını' öne sürdü.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yorum yaptı.
Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Kuleba, görüşmenin önceden 1 saat sürmesinin planlandığını ancak 2 saat sürdüğünü belirterek, "Liderler, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıdı" dedi.
Ortak açıklama metnine atıf yapan Kuleba, "Ve bunu yenilenen ABD-Ukrayna Stratejik Ortaklık Komisyonu'nda uygulamak için (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ile birlikte çok işimiz var" ifadelerini kullandı.
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