https://tr.sputniknews.com/20210902/ukrayna-disisleri-bakani-zelenskiy-biden-gorusmesi-ikili-iliskileri-yeni-bir-seviyeye-tasidi-1048535759.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy-Biden görüşmesi, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdı
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy-Biden görüşmesi, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmenin, ülkeler arasındaki ikili... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T05:09+0300
2021-09-02T05:09+0300
2021-09-02T05:09+0300
dünya
ukrayna
joe biden
görüşme
vladimir zelenskiy
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1042903281_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_5332b4d6affc56be79217d90c0586b1a.jpg
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yorum yaptı.Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Kuleba, görüşmenin önceden 1 saat sürmesinin planlandığını ancak 2 saat sürdüğünü belirterek, "Liderler, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıdı" dedi.Ortak açıklama metnine atıf yapan Kuleba, "Ve bunu yenilenen ABD-Ukrayna Stratejik Ortaklık Komisyonu'nda uygulamak için (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ile birlikte çok işimiz var" ifadelerini kullandı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1042903281_89:0:1510:1066_1920x0_80_0_0_a10ca4607b079923c956a4274d92ecc3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, joe biden, görüşme, vladimir zelenskiy, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Zelenskiy-Biden görüşmesi, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmenin, ülkeler arasındaki ikili ilişkileri 'yeni bir seviyeye taşıdığını' öne sürdü.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
ile ABD Başkanı Joe Biden
arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye
ilişkin yorum yaptı.
Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Kuleba, görüşmenin önceden 1 saat sürmesinin planlandığını ancak 2 saat sürdüğünü belirterek, "Liderler, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıdı" dedi.
Ortak açıklama metnine atıf yapan Kuleba, "Ve bunu yenilenen ABD-Ukrayna Stratejik Ortaklık Komisyonu'nda uygulamak için (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ile birlikte çok işimiz var" ifadelerini kullandı.