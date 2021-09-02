Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle gitti

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda bugün belediye tarafından yol çalışması yapılmak istendi.Validebağ Gönüllüleri adlı Twitter hesabında paylaşılan mesajda, Üsküdar Belediyesi'ne tepki gösterdi. Koruma kurulu onayı olmayan koruya adım dahi atılamayacağı kaydedilen mesajda, "Yaptığınız yasadışıdır . Yürütme durdurma kararları varken düzenleme adı altında yaptığınız her işlem suçtur. İş makinelerinizi alın ve korudan elinizi çekin" dendi.Hakan Tosun adı sosyal medya kullanıcısı da Validebağ Korusu'nun çevresinin kamyonlar ve iş makineleriyle çevrilmiş durumda olduğunu söyledi.Bir video paylaşan Tosun, "Validebağlılar kapının önünü tutmuş, iş makinelerinin girişine engel oluyor" ifadesini kullandı.
Birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmak istenen yol çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Validebağ Gönüllüleri'nin mesajında "İş makinelerinizi alın ve korudan elinizi çekin" dendi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda bugün belediye tarafından yol çalışması yapılmak istendi.
Validebağ Gönüllüleri adlı Twitter hesabında paylaşılan mesajda, Üsküdar Belediyesi'ne tepki gösterdi. Koruma kurulu onayı olmayan koruya adım dahi atılamayacağı kaydedilen mesajda, "Yaptığınız yasadışıdır . Yürütme durdurma kararları varken düzenleme adı altında yaptığınız her işlem suçtur. İş makinelerinizi alın ve korudan elinizi çekin" dendi.
Üsküdar Belediyesine sesleniyoruz ! Koruma Kurulu onayı olmadan Koruya adım atamazsınız.Yaptığınız yasadışıdır . Yürütme durdurma kararları varken düzenleme adı altında yaptığınız her işlem suçtur. İş Makinalarınızı alın ve korudan elinizi çekin ! pic.twitter.com/OyOkzoJwjb