https://tr.sputniknews.com/20210902/uskudar-belediyesi-1-derece-dogal-sit-alani-olan-validebag-korusuna-is-makineleriyle-gitti--1048551106.html

Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle gitti

Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle gitti

Birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmak istenen yol çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Validebağ... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T15:36+0300

2021-09-02T15:36+0300

2021-09-02T15:36+0300

yaşam

çevre

validebağ korusu

üsküdar belediyesi

sit alanı

validebağ gönüllüleri

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda bugün belediye tarafından yol çalışması yapılmak istendi.Validebağ Gönüllüleri adlı Twitter hesabında paylaşılan mesajda, Üsküdar Belediyesi'ne tepki gösterdi. Koruma kurulu onayı olmayan koruya adım dahi atılamayacağı kaydedilen mesajda, "Yaptığınız yasadışıdır . Yürütme durdurma kararları varken düzenleme adı altında yaptığınız her işlem suçtur. İş makinelerinizi alın ve korudan elinizi çekin" dendi.Hakan Tosun adı sosyal medya kullanıcısı da Validebağ Korusu'nun çevresinin kamyonlar ve iş makineleriyle çevrilmiş durumda olduğunu söyledi.Bir video paylaşan Tosun, "Validebağlılar kapının önünü tutmuş, iş makinelerinin girişine engel oluyor" ifadesini kullandı.

validebağ korusu

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çevre, validebağ korusu, üsküdar belediyesi, sit alanı, validebağ gönüllüleri