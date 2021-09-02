Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz Afganistan’da istikrarın sağlanması
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210902/uskudar-belediyesi-1-derece-dogal-sit-alani-olan-validebag-korusuna-is-makineleriyle-gitti--1048551106.html
Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle gitti
Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle gitti
Birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmak istenen yol çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Validebağ... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T15:36+0300
2021-09-02T15:36+0300
yaşam
çevre
validebağ korusu
üsküdar belediyesi
sit alanı
validebağ gönüllüleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048550915_0:589:1536:1453_1920x0_80_0_0_cc38d2512fa9d2e3e302b7fe3aee8572.jpg
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda bugün belediye tarafından yol çalışması yapılmak istendi.Validebağ Gönüllüleri adlı Twitter hesabında paylaşılan mesajda, Üsküdar Belediyesi'ne tepki gösterdi. Koruma kurulu onayı olmayan koruya adım dahi atılamayacağı kaydedilen mesajda, "Yaptığınız yasadışıdır . Yürütme durdurma kararları varken düzenleme adı altında yaptığınız her işlem suçtur. İş makinelerinizi alın ve korudan elinizi çekin" dendi.Hakan Tosun adı sosyal medya kullanıcısı da Validebağ Korusu'nun çevresinin kamyonlar ve iş makineleriyle çevrilmiş durumda olduğunu söyledi.Bir video paylaşan Tosun, "Validebağlılar kapının önünü tutmuş, iş makinelerinin girişine engel oluyor" ifadesini kullandı.
validebağ korusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048550915_0:445:1536:1597_1920x0_80_0_0_0039a88af9a88a8fc38acf70342f8de7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çevre, validebağ korusu, üsküdar belediyesi, sit alanı, validebağ gönüllüleri

Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle gitti

15:36 02.09.2021
© Fotoğraf : Twitter Validebağ Gönüllüleri
Validebağ Gönüllüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmak istenen yol çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Validebağ Gönüllüleri'nin mesajında "İş makinelerinizi alın ve korudan elinizi çekin" dendi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda bugün belediye tarafından yol çalışması yapılmak istendi.
Validebağ Gönüllüleri adlı Twitter hesabında paylaşılan mesajda, Üsküdar Belediyesi'ne tepki gösterdi. Koruma kurulu onayı olmayan koruya adım dahi atılamayacağı kaydedilen mesajda, "Yaptığınız yasadışıdır . Yürütme durdurma kararları varken düzenleme adı altında yaptığınız her işlem suçtur. İş makinelerinizi alın ve korudan elinizi çekin" dendi.
Hakan Tosun adı sosyal medya kullanıcısı da Validebağ Korusu'nun çevresinin kamyonlar ve makineleriyle çevrilmiş durumda olduğunu söyledi.
Bir video paylaşan Tosun, "Validebağlılar kapının önünü tutmuş, iş makinelerinin girişine engel oluyor" ifadesini kullandı.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:41RG: Rus gıda ürünleri sevkiyatında Çin liderliği Türkiye’ye bıraktı
15:39Kremlin: ABD'nin Kiev'e askeri yardımı Donbass'taki gerginliği tırmandırabilir
15:36Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle gitti
15:28AB veri yasaları kapsamında en yüksek ikinci ceza WhatsApp'a kesildi: 225 milyon euro
15:25Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temennimiz Afganistan’da istikrarın sağlanması
15:19Yolda yürüyen kadını 'Ben Hızır’ım, ziynet eşyalarını ver' deyip dolandırdı, 5 yıl hapis cezası aldı
15:17Samsun'da kurtarma kazısında ortaya çıkan kalp desenli mozaik müzede sergilenecek
15:13Taliban Sözcüsü Mücahid: Çin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek
15:05İstanbul'un sivrisinek üreme haritası çıkarıldı
15:01Milli Savunma Bakanlığı: Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda Zafer Bayramı kutlaması icra edildi
14:5120 yıl önce 'Bir Yudum İnsan'da Ferhan Şensoy'u anlatan Özgentürk: Hayat, tiyatro, ülke kaybetti
14:43Kovid-19'a 'aldatmaca' diyen eski CIA görevlisi koronavirüsten öldü
14:42Yaz ayında 5 bin 208 lira doğalgaz faturası geldi
14:42Almanya'daki sel felaketinden sonra Merkez Bankası 51 milyon euroluk kirli para 'akladı'
14:40Türkiye'nin enerji faturası kabaracak
14:37Instagram mobil uygulaması çöktü
14:29CHP’li Kayan: Demirköy ilçesinin atık suyu İğneada Longoz Ormanları’na akıyor
14:25Fenerbahçe'de iki transfer birden
14:24Rusya: Taliban ile Pençşir’deki direnişçiler arasında arabuluculuk yapma planımız yok
14:21Hava kirliliği insan ömrünü 9 yıla kadar kısaltabilir