https://tr.sputniknews.com/20210902/uyusturucu-saticisina-iskence-yapan-uyusturucu-zanlisi-tutuklandi-1048536635.html

Uyuşturucu satıcısına işkence yapan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Uyuşturucu satıcısına işkence yapan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 11 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve uyuşturucu satıcısına kemer ve satırla dövüp işkence yaptığı gerekçesiyle aranan... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T07:26+0300

2021-09-02T07:26+0300

2021-09-02T07:25+0300

yaşam

türkiye

işkence

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

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Aydın'ın İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ocak ayında Emrah Yıl, bir uyuşturucu satıcısına kemer ve satırla dövüp işkence yaptı. Yıl bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine, uyuşturucu parası nedeniyle işkence yaptığı iddia edilen Emrah Yıl hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak Yıl'a ulaşılamadı. Bu arada, hakkında daha önce uyuşturucu sattığı gerekçesiyle dava açılan Emrah Yıl, 11 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıl'ı Kuşadası'ndaki bir evde yakalandı. Dün sabah yapılan baskında adliye sevk edilen Yıl tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20210831/istanbul-polisinin-gerceklestirdigi-28-bin-operasyonda-36-bin-uyusturucu-saticisi-gozaltina-alindi-1048462703.html

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türkiye, işkence, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı