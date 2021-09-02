Vektor Bilim Merkezi EpiVakKorona-N aşısının üretimine geçiyor

Vektor Bilim Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Tatyana Nepomnyaşih, EpiVakKorona-N aşısının üretimine geçmeye hazırlandıklarını söyledi.Doğu Ekonomik Forumu kapsamında konuşan Nepomnyaşih, “EpiVakKorona ile EpiVakKorona-N neredeyse aynı. Üretim teknolojisi bakımından biraz farklılık gösteriyorlar. EpiVakKorona-N’yi üretmek daha kolay. Ancak kullanıcı için hiçbir farkı yok” dedi.EpiVakKorona-N aşısı Rusya’da ağustos sonunda tescillendi. Ülkede bu aşının yanı sıra Sputnik V, EpiVakKorona, Sputnik Light ve KoviVak olmak üzere dört aşı daha tescilli. 27 Ağustos verilerine göre Rusya’da 37 milyondan fazla kişi aşılama sürecini tamamladı.Nepomniyaşih, daha önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşılarının aynı aktif bileşenlere sahip olduğunu, ancak farklı şekillerde sentezlendiklerini ifade etmişti.
Rusya’daki Vektor Bilim Merkezi, ülkenin ikinci aşısı olan EpiVakKorona’nın farklı sentezlenen versiyonu olan EpiVakKorona-N aşısının üretimine geçmeyi planlıyor. Merkezin başkan yardımcısına göre iki aşının birbirinden neredeyse hiç farkı yok, ancak yeni aşıyı üretmek daha kolay.
Vektor Bilim Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Tatyana Nepomnyaşih, EpiVakKorona-N aşısının üretimine geçmeye hazırlandıklarını söyledi.
Doğu Ekonomik Forumu kapsamında konuşan Nepomnyaşih, “EpiVakKorona ile EpiVakKorona-N neredeyse aynı. Üretim teknolojisi bakımından biraz farklılık gösteriyorlar. EpiVakKorona-N’yi üretmek daha kolay. Ancak kullanıcı için hiçbir farkı yok” dedi.
EpiVakKorona-N aşısı Rusya’da ağustos sonunda tescillendi. Ülkede bu aşının yanı sıra Sputnik V, EpiVakKorona, Sputnik Light ve KoviVak olmak üzere dört aşı daha tescilli. 27 Ağustos verilerine göre Rusya’da 37 milyondan fazla kişi aşılama sürecini tamamladı.
Nepomniyaşih, daha önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşılarının aynı aktif bileşenlere sahip olduğunu, ancak farklı şekillerde sentezlendiklerini ifade etmişti.