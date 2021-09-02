https://tr.sputniknews.com/20210902/vektor-bilim-merkezi-epivakkorona-n-asisinin-uretimine-geciyor-1048540515.html

Vektor Bilim Merkezi EpiVakKorona-N aşısının üretimine geçiyor

Vektor Bilim Merkezi EpiVakKorona-N aşısının üretimine geçiyor

Rusya’daki Vektor Bilim Merkezi, ülkenin ikinci aşısı olan EpiVakKorona’nın farklı sentezlenen versiyonu olan EpiVakKorona-N aşısının üretimine geçmeyi... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T11:08+0300

2021-09-02T11:08+0300

2021-09-02T11:08+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

koronavirüs aşısı

vektör bilim merkezi

epivakkorona

tatyana nepomnyaşih

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Vektor Bilim Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Tatyana Nepomnyaşih, EpiVakKorona-N aşısının üretimine geçmeye hazırlandıklarını söyledi.Doğu Ekonomik Forumu kapsamında konuşan Nepomnyaşih, “EpiVakKorona ile EpiVakKorona-N neredeyse aynı. Üretim teknolojisi bakımından biraz farklılık gösteriyorlar. EpiVakKorona-N’yi üretmek daha kolay. Ancak kullanıcı için hiçbir farkı yok” dedi.EpiVakKorona-N aşısı Rusya’da ağustos sonunda tescillendi. Ülkede bu aşının yanı sıra Sputnik V, EpiVakKorona, Sputnik Light ve KoviVak olmak üzere dört aşı daha tescilli. 27 Ağustos verilerine göre Rusya’da 37 milyondan fazla kişi aşılama sürecini tamamladı.Nepomniyaşih, daha önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşılarının aynı aktif bileşenlere sahip olduğunu, ancak farklı şekillerde sentezlendiklerini ifade etmişti.

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rusya, koronavirüs, koronavirüs aşısı, vektör bilim merkezi, epivakkorona, tatyana nepomnyaşih