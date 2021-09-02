https://tr.sputniknews.com/20210902/yaklasik-6-bin-boko-haram-militani-nijerya-ordusuna-teslim-oldu-1048562561.html

'Yaklaşık 6 bin Boko Haram militanı Nijerya ordusuna teslim oldu'

'Yaklaşık 6 bin Boko Haram militanı Nijerya ordusuna teslim oldu'

Nijerya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 6 bin Boko Haram militanının yakın zamanda ordu güçlerine teslim olduğunu duyurdu. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T23:17+0300

2021-09-02T23:17+0300

2021-09-02T23:17+0300

dünya

rusya

nijerya

boko haram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101795/59/1017955980_0:190:3471:2142_1920x0_80_0_0_5ae0c57445266d4c6b7c1acfdaefe354.jpg

Nijerya'nın IŞİD bağlantılı Boko Haram örgütüne karşı verdiği mücadele sürüyor.Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son birkaç hafta içinde komutanların da aralarında olduğu piyadelerden oluşan 5 bin 890'dan fazla terörist, aileleriyle birlikte Kuzey Doğu Bölgesi'ndeki birliklerimize teslim oldu" ifadelerini kullandı.Askerlerin, 12 Ağustos'tan bu yana Kuzeydoğu bölgesinde yürüttüğü operasyonların militanları teslim olmaya mecbur bıraktığını belirten sözcü, ayrıca militanların silah ve teçhizatlarına da el konulduğunu kaydetti.Öte yandan Nijerya'nın Rusya Büyükelçisi Abdullahi Shehu, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Abuja'nın Moskova'dan terörle mücadele ve diğer güvenlik sorunlarının çözümü için ağustos ayında imzalanan askeri işbirliği anlaşması uyarınca yardım isteyebileceğini söyledi.

rusya

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, nijerya, boko haram