'Yaklaşık 6 bin Boko Haram militanı Nijerya ordusuna teslim oldu'

Nijerya'nın IŞİD bağlantılı Boko Haram örgütüne karşı verdiği mücadele sürüyor.Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son birkaç hafta içinde komutanların da aralarında olduğu piyadelerden oluşan 5 bin 890'dan fazla terörist, aileleriyle birlikte Kuzey Doğu Bölgesi'ndeki birliklerimize teslim oldu" ifadelerini kullandı.Askerlerin, 12 Ağustos'tan bu yana Kuzeydoğu bölgesinde yürüttüğü operasyonların militanları teslim olmaya mecbur bıraktığını belirten sözcü, ayrıca militanların silah ve teçhizatlarına da el konulduğunu kaydetti.Öte yandan Nijerya'nın Rusya Büyükelçisi Abdullahi Shehu, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Abuja'nın Moskova'dan terörle mücadele ve diğer güvenlik sorunlarının çözümü için ağustos ayında imzalanan askeri işbirliği anlaşması uyarınca yardım isteyebileceğini söyledi.
Nijerya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 6 bin Boko Haram militanının yakın zamanda ordu güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Nijerya'nın IŞİD bağlantılı Boko Haram örgütüne karşı verdiği mücadele sürüyor.
Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son birkaç hafta içinde komutanların da aralarında olduğu piyadelerden oluşan 5 bin 890'dan fazla terörist, aileleriyle birlikte Kuzey Doğu Bölgesi'ndeki birliklerimize teslim oldu" ifadelerini kullandı.
Askerlerin, 12 Ağustos'tan bu yana Kuzeydoğu bölgesinde yürüttüğü operasyonların militanları teslim olmaya mecbur bıraktığını belirten sözcü, ayrıca militanların silah ve teçhizatlarına da el konulduğunu kaydetti.
Öte yandan Nijerya'nın Rusya Büyükelçisi Abdullahi Shehu, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Abuja'nın Moskova'dan terörle mücadele ve diğer güvenlik sorunlarının çözümü için ağustos ayında imzalanan askeri işbirliği anlaşması uyarınca yardım isteyebileceğini söyledi.