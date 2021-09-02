Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Katar: Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışıyoruz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210902/yasar-holding-yonetim-kurulu-baskani-mustafa-selim-yasar-hayatini-kaybetti-1048542131.html
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar hayatını kaybetti
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar hayatını kaybetti
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, Kovid-19 nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T12:05+0300
2021-09-02T12:38+0300
türkiye
yaşar holding
koronavirüs
mustafa selim yaşar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048542106_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_24830346a0c3368e5871638a5748d3a4.jpg
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitirdi.yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Yaşar'ın ani gelişen rahatsızlık sebebiyle sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.Açıklamada cenazeye ilişkin bilgilerin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.Evli ve 3 çocuk babası olan ve 2015 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selim Yaşar'ın Yaşar'ın tatil için gittiği Dubai’de yeni tip koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi..Ege Bölgesi Sanayi Odasında yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığı yapan Selim Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesinde meclis başkan vekilliği ve Karşıyaka Belediyesinde meclis üyeliği görevlerinde de bulunmuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048542106_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_1f3582a5b518da1ea5914fae30f889a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yaşar holding, koronavirüs, mustafa selim yaşar

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar hayatını kaybetti

12:05 02.09.2021 (güncellendi: 12:38 02.09.2021)
© AAYaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
Abone ol
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, Kovid-19 nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti.
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitirdi.
yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Yaşar'ın ani gelişen rahatsızlık sebebiyle sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada cenazeye ilişkin bilgilerin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.
Evli ve 3 çocuk babası olan ve 2015 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selim Yaşar'ın Yaşar'ın tatil için gittiği Dubai’de yeni tip koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi..
Ege Bölgesi Sanayi Odasında yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığı yapan Selim Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesinde meclis başkan vekilliği ve Karşıyaka Belediyesinde meclis üyeliği görevlerinde de bulunmuştu.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce