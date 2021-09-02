https://tr.sputniknews.com/20210902/yasar-holding-yonetim-kurulu-baskani-mustafa-selim-yasar-hayatini-kaybetti-1048542131.html

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar hayatını kaybetti

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar hayatını kaybetti

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, Kovid-19 nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T12:05+0300

2021-09-02T12:05+0300

2021-09-02T12:38+0300

türkiye

yaşar holding

koronavirüs

mustafa selim yaşar

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Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitirdi.yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Yaşar'ın ani gelişen rahatsızlık sebebiyle sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.Açıklamada cenazeye ilişkin bilgilerin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.Evli ve 3 çocuk babası olan ve 2015 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selim Yaşar'ın Yaşar'ın tatil için gittiği Dubai’de yeni tip koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi..Ege Bölgesi Sanayi Odasında yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığı yapan Selim Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesinde meclis başkan vekilliği ve Karşıyaka Belediyesinde meclis üyeliği görevlerinde de bulunmuştu.

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yaşar holding, koronavirüs, mustafa selim yaşar