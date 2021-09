Yeni biyografiye göre Elysee'deki gerçek güç Brigitte: Macron 1.5 saatte bir eşini telefonla arıyor

https://tr.sputniknews.com/20210902/yeni-biyografiye-gore-elyseedeki-gercek-guc-brigitte-macron-15-saatte-bir-esini-telefonla-ariyor-1048544116.html

Fransa'daki 2017 seçiminden beri spot ışıklarının çevrildiği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (43) ile kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte (68) arasındaki ilişki, first lady hakkındaki bir biyografiyle yeniden gündem oldu. Macron çiftine yakın bir gazeteci olan Gaël Tchakaloff'un yazdığı Tant Qu'on Est Tous les Deux (Biz birlikte olduğumuz müddetçe) isimli biyografinin geçen hafta yayımlanmasıyla, Fransa'yı yöneten Macron'u öğrenciyken aşık olduğu öğretmeni Brigitte'in mi yönettiği sorusu yeniden tartışmaya açıldı. "Élysée Sarayı'ndaki gerçek güç Brigitte Macron mu" sorusunu sorduran kitaba göre cumhurbaşkanlığı danışmanlarının politika önerileri için ilk ikna etmeye çalıştığı kişi olan first lady, Macron'dan saat sabaha karşı 2 bile olsa brifing almadan yatağa girmiyor.Macronlardan yetki almadan yayımlanan, ama çifti tanıyan çok sayıda kaynağa dayandırılan ve Brigitte Macron'un sözlerinden alıntılar içeren biyografi, Macronların 'birbirinin haberi olmadan neredeyse hiçbir şey yapmayan sıkı sıkıya bağlı bir çift' olarak portresini çizdi. Öyle ki, Cumhurbaşkanı Macron ile eşi Brigitte'in telefonda konuşmadan 2 saat geçirmedikleri aktarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın 1.5 saatte bir eşini telefonla aramadan duramadığı belirtilirken, Brigitte Macron'un eşinin başarısına kendisini adadığı vurgulandı.Kara listeye alındıktan sonra izin çıktıÖzellikle Brigitte Macron ile yakın ilişkisi olan Tchakaloff, kitapta, Fransa Cumhurbaşkanı hakkında bir kitap yazma niyetini açıkladıktan sonra haftalarca cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından kara listeye alındığını, ama first lady ile dostluğu sayesinde cumhurbaşkanını kazanmayı başarıp çifti gittikleri her yerde takip etme iznini elde ettiğini anlattı.'Dakika dakika diğerinin ne yaptığını biliyorlar'"Ortak bir programları var. Dakika dakika diğerinin ne yaptığını biliyorlar. Çift olmanın bireyselliğinizi artırdığına kanaat getirmişler" diye yazan Tchakaloff, Fransa Cumhurbaşkanı'nın şu sözünü aktardı:'Sana aşık kadına tam bir bilgilendirme yaparsın' "Sana aşık olan kadına tam bir bilgilendirme yaptıktan sonra yatağa girersin. Bazen uyuklar ve ona söylediklerini hiç duymaz. Ama çoğu zaman seni bekler'"Toplantılarda da dip dibeEmmanuel Macron'un etkinlikere birlikte katılırken eşinin yanından nadiren ayrıldığını ve bunun Brigitte'i eğlendirdiğini yazan Tchakaloff'a, first lady, kocasından çok uzun süre uzaklaşması halinde 'azar yediği' esprisini yaptı. Macron'un programı ve icraatlarına müdahaleKitaptan firsy lady'nin Fransa Cumhurbaşkanı'nın programına ve icraatlarına müdahale ettiği sonucu da çıktı. Yazar, Brigitte'in Élysée Sarayı personeline konuklardan birinin erken geldiği numarası yapacağını, böylece Emmanuel'i bir toplantıdan kurtararak görüşmeler arasında biraz zaman kazanabilmesini sağlayacağını söylediğine tanıklık ettiğini aktardı. Tchakaloff'a konuşan Fransa Cumhurbaşkanı'nın Özel Danışmanı Pierre-Olivier Costa, Emmanuel Macron'un koronavirüs pandemisi dönemindeki çalışmaları bakımından first lady'nin daha vazgeçilmez hale geldiğini söyledi. 'Kapanmayı önlerim, ama ölümlerden sorumlu olmam'Tchakaloff, Macron'un danışmanlarının koronavirüs pandemisi sırasında bir kapanma kararı daha alınmasını önlemesi için Brigitte'ten eşiyle konuşmasını istediğine tanık olduğunu, first lady'nin ise danışmanlara kocasının kendisini dinlediğini, ancak onu tek başına etkileyemeyeceğini ve insanların ölmesi durumunda kendisinin sorumlu tutulmaması gerektiğini söylediğini aktardı.'Toplum anlamıyor, çünkü bireycilik baskın'Brigitte Macron'un doğrudan alıntıladığı bölümlerde first lady olarak sorumluluklarından ve eşiyle bağından söz eden Brigitte, telefonda yazara "Birlikte olduğumuz sürece her şey güzel olacak. Birbirimize rastladığımız için çok şanslıydık. Aramızdaki bağ daha ilk günden belli oldu. İnsanlar anlamıyor, çünkü toplum bireycilikle ilgili” diyerek eklemiş:"Çift olmak birbirinin bireyselliğini bozmaz, tersine, onu güçlendirir, ona saygı duyar. Bizimle benzer geçmişi olan, aynı yollardan geçen çift belki de çok fazla yok.” 'Brigitte ile ilişkisini kabul ettirmek için cumhurbaşkanı oldu'İlk tanıştıklarında 15 yaşında olan Macron'un lisesinde edebiyat ve tiyatro dersleri veren Brigitte, Tchakaloff'a Macron'un cumhurbaşkanı olmaya karar vermesinin çiftin ilişkisi ve aileleri için 'zor' olduğunu itiraf ederken daha fazla ayrıntıya girmedi, ancak başta kocasının devlet başkanı değil, bir 'komedyen, yazar veya sanatçı' olacağını düşündüğünü söyledi.Parlak bir öğrenci olan Emmanuel ile o dönemde başkasıyla evli olan Brigitte'i liseden tanıyan bir kadın arkadaşları, o zaman da ikili arasındaki güçlü bağın görünür olduğunu, Macron ergenken aralarında hiçbir şey geçmediğinden neredeyse emin olduğunu, ancak müstakbel başkanın kendisinden 24 yaş büyük öğretmenine aşık olduğunun açıkça gözüktüğünü anlattı.Macron'un Brigitte ile ilişkisini kabul ettirmenin nihai yolu olarak cumhurbaşkanlığı adaylığına motive olmuş olabileceğini söyleyen kaynak, Brigitte'in Emmanuel ile ilişkisi nedeniyle Amiens'te yıllarca karalandıktan sonra cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte bir günde idol haline geldiğini sözlerine ekledi.'Herkesin önünde fazla öpüşüp koklaşmaları sıkıntı veriyordu'Emmanuel'in üniversite döneminde çiftin herkesin ortasında ateşli sevgi gösterilerine girmesinin dikkat çekiciliği de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı'nın Gaspard isimi bir üniversite arkadaşı, Macron'u sevgilisiyle ilk gördüğünde çiftin arkadaşlarının önünde ergenler gibi öpüşüp el ele tutuştuğunu, bunun çevredeki insanları rahatsız ettiğini, rahatsızlığın çiftin tuhaf şekilde tanışması ve aralarındaki yaş farkından değil, sevgi gösterilerinin çok yoğun olmasından kaynaklandığını aktardı.'Emmanuel'in başarısına kendini adamış'Bankerlikten 2014'te Cumhurbaşkanı François Hollande'ın hükümetinde ekonomi bakanlığına atlayan Macron'un 2016'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması öncesi verdiği akşam yemeğine katılan üniversite arkadaşı, "Brigitte inkar edilemez şekilde son derece tatlı, çok sıcaktı" diyerek ekledi:"Ancak olumlu şekilde söylemek gerekirse, o son derece zeki biri ve Emmanuel'in başarısına kendini adamış durumda. Ona koşulsuz sevgisini sunuyor, ona aşırı bir özgüven veriyor ve kanatlarının altındaki kanat oluyor.""Onlar tarihteki en yakın başkanlık çifti ve şimdiye kadar tanıştığım en yakın insan çifti."'Gelinden çok dost'Cumhurbaşkanı'nın annesi Françoise Nogues de Brigitte ile 'yakın dostluğu' hakkında yazarla konuştu.En küçük kızı Estelle'in de tiyatro öğretmeni olduğu için Brigitte'i iyi tanıdığını söyleyen anne Macron, 'first lady'yi gelinden ziyade dost olarak gördüğünü, aynı öncelikleri paylaştıklarını ve birbirlerine her şeyi anlattıklarını' belirtti. 'Manu' kısaltmasını kullandığı oğlunun çocuk sahibi olamayacağını kabullendiğini, çocuk sahibi olmaya oğlunun olmazsa olmaz diye bakmamasını anlayışla karşıladığını aktaran Françoise Nogues, Macron'u çocukken büyükannesinin yanında gönderdiği ve ergenken Brigitte'ten uzaklaştırmak için Paris'e yolladığı söylentilerini yalanladı. Macronların normal bir aile olduğunu ve aksi yönde medyaya yansıyan hikayelerin yalan olduğunu dile getirdi. Olumsuz konuşan kaynak Hollande mı?Kitapta Macron çifti hakkında olumlu görüş bildirmeyen tek bir kaynak olduğu gözlemlenirken, adı verilmeyen bu kaynağın önceki Sosyalist Partili Cumhurbaşkanı Hollande olduğu sanılıyor. Buna göre anonim kaynak, Macron'dan 'siyasi kanaati olmayan, ancak mevsime göre her partinin siyasi rengini benimseyerek sahtekarlık yapan bir komedyen' diye söz etti. Aynı kaynak, 'Fransız cumhurbaşkanının inandığı herhangi bir şey olmadığını ve başkanlık dönemine herhangi bir anlam katamadığını' sözlerine ekledi.Bazı kaynaklar, çiftin dostlarına ve sadakata önem vermediğini, sadece birbirine güvendiğini, dışarıya sağlam dost görüntüsü vermelerine rağmen sadece bir şebeke gibi çalışmakla ilgilendiğini anlattı. Kitapla ilgili Macron cephesinden resmi yorum gelmedi. Madame Figaro'ya konuşan Tchakaloff, 'çiftin kitabını okuyacağını sanmadığını, çünkü Brigitte'in kendi hakkında yazılmış hiçbir şeyi okumadığını' söyledi.

