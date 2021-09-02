Yeni kurulan kadın futbolu derneğinde yöneticilerin hepsi erkek

‘Kadın Futbolu 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Derneği' yönetim kurulu üyelerinin tamamının erkek olması sosyal medyada eleştirilerle karşılandı. Nihat Özdemir, kadın futboluna dikkat çekmiştiKadın futbolunun günden güne geliştiğini vurgulayan Özdemir, "Kadın hakemlerimizi ve kadın futbolcularımızı unutmayalım. Önümüzdeki sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Kadın Futbol Takımı kurulacak ve mücadele edecek. Bu müjdeyi de buradan duyurayım" demişti.
Kadın Futbolu 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Derneği kuruldu. Derneğin paylaştığı fotoğrafta bulunan herkesin erkek olması ise tepki çekti.
‘Kadın Futbolu 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Derneği' yönetim kurulu üyelerinin tamamının erkek olması sosyal medyada eleştirilerle karşılandı.
Nihat Özdemir, kadın futboluna dikkat çekmişti
Kadın futbolunun günden güne geliştiğini vurgulayan Özdemir, "Kadın hakemlerimizi ve kadın futbolcularımızı unutmayalım. Önümüzdeki sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Kadın Futbol Takımı kurulacak ve mücadele edecek. Bu müjdeyi de buradan duyurayım" demişti.