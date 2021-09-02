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Yeni kurulan kadın futbolu derneğinde yöneticilerin hepsi erkek
Yeni kurulan kadın futbolu derneğinde yöneticilerin hepsi erkek
Kadın Futbolu 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Derneği kuruldu. Derneğin paylaştığı fotoğrafta bulunan herkesin erkek olması ise tepki çekti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T10:35+0300
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‘Kadın Futbolu 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Derneği' yönetim kurulu üyelerinin tamamının erkek olması sosyal medyada eleştirilerle karşılandı. Nihat Özdemir, kadın futboluna dikkat çekmiştiKadın futbolunun günden güne geliştiğini vurgulayan Özdemir, "Kadın hakemlerimizi ve kadın futbolcularımızı unutmayalım. Önümüzdeki sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Kadın Futbol Takımı kurulacak ve mücadele edecek. Bu müjdeyi de buradan duyurayım" demişti.
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spor, türkiye, futbol, kadın

Yeni kurulan kadın futbolu derneğinde yöneticilerin hepsi erkek

10:35 02.09.2021 (güncellendi: 10:41 02.09.2021)
CC0 / / Futbol Topu
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
CC0 / /
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Kadın Futbolu 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Derneği kuruldu. Derneğin paylaştığı fotoğrafta bulunan herkesin erkek olması ise tepki çekti.
‘Kadın Futbolu 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Derneği' yönetim kurulu üyelerinin tamamının erkek olması sosyal medyada eleştirilerle karşılandı.

Nihat Özdemir, kadın futboluna dikkat çekmişti

Kadın futbolunun günden güne geliştiğini vurgulayan Özdemir, "Kadın hakemlerimizi ve kadın futbolcularımızı unutmayalım. Önümüzdeki sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Kadın Futbol Takımı kurulacak ve mücadele edecek. Bu müjdeyi de buradan duyurayım" demişti.
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