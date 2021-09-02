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Yolda yürüyen kadını 'Ben Hızır’ım, ziynet eşyalarını ver' deyip dolandırdı, 5 yıl hapis cezası aldı
Yolda yürüyen kadını 'Ben Hızır’ım, ziynet eşyalarını ver' deyip dolandırdı, 5 yıl hapis cezası aldı
Kayseri’de yolda yürüyen E.T. isimli kadını, ‘Ben Hızır’ım, beni Allah sana gönderdi’ diyerek ziynet eşyalarını alıp dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T15:19+0300
2021-09-02T15:27+0300
türkiye
kayseri
dolandırıcılık
mahkeme
hapis cezası
hızır
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Yolda yürüyen 45 yaşındaki E.T.'nin yanına yaklaşan 35 yaşındaki Telat S., iddiaya göre “Ben Hızır’ım, beni Allah sana gönderdi. Ziynet eşyalarını bana ver, Allah sana daha fazlasını verecek” dedi.Bunun üzerine E.T., yanındaki ziynet eşyalarını Telat S.’ye verdi. Bu sırada yoldan geçen başka bir kadın durumu fark edip, olay yerindeki zabıtaya haber verdi. Telat S.’ye çevredekiler ve zabıta memuru tepki gösterdi.Telat S.'nin, ziynet eşyalarının bir kısmını geri verdiği, 4 bin TL değerindeki altın küpeyi ise vermediği iddia edildi.Şikayet üzerine gözaltına alınan Telat S., ‘dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Telat S., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. E.T. ise duruşmaya katılmadı.Suçlamaları reddeden ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Telat S., beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Telat S.’yi, ‘dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis ile 30 bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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kayseri, dolandırıcılık, mahkeme, hapis cezası, hızır

Yolda yürüyen kadını 'Ben Hızır’ım, ziynet eşyalarını ver' deyip dolandırdı, 5 yıl hapis cezası aldı

15:19 02.09.2021 (güncellendi: 15:27 02.09.2021)
© AAmahkeme - karar
mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Kayseri’de yolda yürüyen E.T. isimli kadını, ‘Ben Hızır’ım, beni Allah sana gönderdi’ diyerek ziynet eşyalarını alıp dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Telat S., 5 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Yolda yürüyen 45 yaşındaki E.T.'nin yanına yaklaşan 35 yaşındaki Telat S., iddiaya göre “Ben Hızır’ım, beni Allah sana gönderdi. Ziynet eşyalarını bana ver, Allah sana daha fazlasını verecek” dedi.
Bunun üzerine E.T., yanındaki ziynet eşyalarını Telat S.’ye verdi. Bu sırada yoldan geçen başka bir kadın durumu fark edip, olay yerindeki zabıtaya haber verdi. Telat S.’ye çevredekiler ve zabıta memuru tepki gösterdi.
Telat S.'nin, ziynet eşyalarının bir kısmını geri verdiği, 4 bin TL değerindeki altın küpeyi ise vermediği iddia edildi.
Şikayet üzerine gözaltına alınan Telat S., ‘dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Telat S., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. E.T. ise duruşmaya katılmadı.
Suçlamaları reddeden ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Telat S., beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Telat S.’yi, ‘dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis ile 30 bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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