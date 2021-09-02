https://tr.sputniknews.com/20210902/yolda-yuruyen-kadini-ben-hizirim-ziynet-esyalarini-ver-diyerek-dolandiran-saniga-5-yil-hapis-1048550521.html

Yolda yürüyen kadını 'Ben Hızır’ım, ziynet eşyalarını ver' deyip dolandırdı, 5 yıl hapis cezası aldı

Yolda yürüyen kadını 'Ben Hızır’ım, ziynet eşyalarını ver' deyip dolandırdı, 5 yıl hapis cezası aldı

Kayseri’de yolda yürüyen E.T. isimli kadını, ‘Ben Hızır’ım, beni Allah sana gönderdi’ diyerek ziynet eşyalarını alıp dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T15:19+0300

2021-09-02T15:19+0300

2021-09-02T15:27+0300

türkiye

kayseri

dolandırıcılık

mahkeme

hapis cezası

hızır

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Yolda yürüyen 45 yaşındaki E.T.'nin yanına yaklaşan 35 yaşındaki Telat S., iddiaya göre “Ben Hızır’ım, beni Allah sana gönderdi. Ziynet eşyalarını bana ver, Allah sana daha fazlasını verecek” dedi.Bunun üzerine E.T., yanındaki ziynet eşyalarını Telat S.’ye verdi. Bu sırada yoldan geçen başka bir kadın durumu fark edip, olay yerindeki zabıtaya haber verdi. Telat S.’ye çevredekiler ve zabıta memuru tepki gösterdi.Telat S.'nin, ziynet eşyalarının bir kısmını geri verdiği, 4 bin TL değerindeki altın küpeyi ise vermediği iddia edildi.Şikayet üzerine gözaltına alınan Telat S., ‘dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Telat S., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. E.T. ise duruşmaya katılmadı.Suçlamaları reddeden ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Telat S., beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Telat S.’yi, ‘dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis ile 30 bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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kayseri, dolandırıcılık, mahkeme, hapis cezası, hızır